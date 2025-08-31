الأحد 31 أغسطس 2025
مستشار أكاديمية ناصر يكشف أسباب منع الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة

اللواء عادل العمدة،
اللواء عادل العمدة، فيتو

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إن رفض  الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول للوفد الفلسطيني المشارك في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة يمثل تعدٍّ سافر على الدبلوماسية وأعرافها وتقاليدها المتعارف عليها، وتعد هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية خطوة تعسفية ضد الشعب الفلسطيني للحيلولة دون كشف الجرائم التي ترتكب من جانب إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

الولايات المتحدة تتخذ كافة الإجراءات والخطوات من أجل القضاء على ما يسمى بالدولة الفلسطينية 

وأكد العمدة في تصريح لفيتو أن الولايات المتحدة الأمريكية تتخذ كافة الإجراءات والخطوات من أجل القضاء على ما يسمى بالدولة الفلسطينية من خلال هذه المواقف التي تقوم بها في المؤسسات الدولية وهذا الأمر يتواكب مع الجرائم الإسرئيلية من إبادة وتجويع في غزة، وبالتالي هناك هدف مشترك بين الولايات المتحدة المريكية وإسرائيل وهو القضاء على  القضية الفلسطينية من خلال هذه اللقاءات الدولية ومنع الصوت الفلسطيني وتأكيد انتهاء القضية الفلسطينية. 

وواصل حديثه قائلا: الموقف الأمريكى أسقط قناعه مع الولاية الثانية لدونالد ترامب الذي ينحاز بشكل سافر لجرائم إسرائيل وإعلان تأييده لجرائم نتنياهو في حرب الإبادة التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني وأطفاله، وبالتالي يسعى إلى اغتيال أي محاولة من شأنها تحقيق الحلم الفلسطيني في دولته على ترابه الوطني.  

