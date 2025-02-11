خبير قانون دولي: الابتزاز السياسي الأمريكي لمصر والأردن بالمساعدات غير مقبول ومخالف للعهد الدولي

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن التلويح الأمريكي بوقف المعونات الأمريكية لمصر والأردن لرفضهما تهجير الفلسطينيين، خرقًا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكًا صارخًا لسيادة الدول.

سياسة ترامب تعكس ممارسات استعمارية بائدة، تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة

وأكد في تصريح لـ"فيتو"، أن هذه السياسة التي تعكس ممارسات استعمارية بائدة، تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، الذي يؤكد على احترام سيادة الدول واستقلال قراراتها الداخلية، كما أنها تخالف المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها دون إكراه.

محاولة فرض تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة تعدّ جريمة

وأضاف: أن محاولة فرض تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة تعدّ جريمة بموجب المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للأفراد من أراضيهم المحتلة، كما أن استخدام المساعدات الاقتصادية كأداة للضغط السياسي يقوض مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، ويتعارض مع التزامات الولايات المتحدة بموجب اتفاقياتها الثنائية مع مصر والأردن.

الاستجابة للضغوط نتائجها كارثية

وتابع: أي استجابة لهذه الضغوط ستؤدي إلى تداعيات كارثية على الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي للبلدين، فضلًا عن تأجيج التوترات الإقليمية، متابعا: إن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لمثل هذه الابتزازات السياسية غير المشروعة، التي لا تخدم سوى أجندات الهيمنة والإقصاء على حساب الحقوق السيادية للدول والشعوب.

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