إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - بورسعيد

أصيبت 3 سيدات بإصابات مختلفة جراء تعرضهن لحادث انقلاب سيارة، اليوم الخميس، أعلى محور 30 يونيو وقبل نقطة التحصيل بطريق الإسماعيلية بورسعيد.

إخطار بانقلاب سيارة

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أعلى محور 30 يونيو وقبل نقطة التحصيل بطريق الإسماعيلية بورسعيد، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات.

انتقال الأجهزة الأمنية وفحص البلاغ

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة، حيث تبين من الفحص المبدئي للبلاغ أن السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام (2379 ص د ا) وانقلبت نتيجة خلل في عجلة القيادة.

ومن جانبها دفعت هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مستشفى القصاصين التخصصي.

أسماء المصابات وحالتهن الصحية

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابات وصلن إلى المستشفى وهن يعانين من جروح وكدمات وسحجات وكسور نتيجة الحادث حيث تم إسعافهن وإيداعهن بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وتبين أن المصابات في الحادث هن كل من منار السيد عبد الجواد تبلغ من العمر 35 عاما مصابة باشتباه كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف الأيمن وكدمات بالجسم، وريماس محمد السيد تبلغ من العمر 13 عاما مصابة بكدمات وسحجات، وسميرة سعيد فاروق تبلغ من العمر 42 عاما مصابة بكدمة بالصدر.

