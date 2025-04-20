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محافظات

محافظ الإسماعيلية يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جانب من الاعتماد،
جانب من الاعتماد، فيتو

اعتمد اللواء أكرم  محمد جلال محافظ الإسماعيلية، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥، لصفوف النقل والشهادات المحلية، وذلك حسب الخريطة الزمنية الواردة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥.
 

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وذلك بحضور أيمن موسى وكيل وزارة التربية التعليم بالإسماعيلية.   

 

موعد انطلاق الامتحانات 

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن امتحانات النقل الابتدائي تبدأ يوم ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وتستمر حتى ٢٨ مايو ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات النقل لصفوف الإعدادي في الفترة من ٢٤ مايو ٢٠٢٥، وتستمر حتى ٢٨ مايو  ٢٠٢٥. 

جانب من الاعتماد، فيتو
جانب من الاعتماد، فيتو

امتحانات الشهادة الاعدادية  

كما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والخاصة، والتربية الخاصة اعتبارًا من ٣١ مايو وتستمر حتى ٤ يونيو ٢٠٢٥. 

 

امتحانات صفوف النقل الثانوية 

وتبدأ امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية "عام" يوم ٢٤ مايو وتستمر حتى ٢٨ مايو ٢٠٢٥، وامتحانات النقل للتعليم الفني من يوم ٣ مايو  ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١٩ مايو  ٢٠٢٥.  

موعد الامتحانات بالإسماعيلية، فيتو
موعد الامتحانات بالإسماعيلية، فيتو

كما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية ٢٩ مايو وتستمر حتي ١٢ يونية ٢٠٢٥ وتبدأ امتحانات شهادة الثانوية العامة ١٥ يونيو وتستمر حتى ١٠ يوليو ٢٠٢٥. 

 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة الالتزام بالجداول التي تم اعتمادها، مع أهمية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الجو الملائم للطلبة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر بكافة المراحل، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
 

 

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