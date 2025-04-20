تضامن الإسماعيلية تنظم ندوة للتوعية بمناسك الحج (صور)

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أول ندوة توعوية حول مناسك الحج، وذلك تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال الندوة

جاء ذلك في حضور الشيخ أشرف السعيد مهدي، مدير عام منطقة وعظ الإسماعيلية ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة، والشيخ أحمد السيد مصباح، الواعظ الأول وعضو لجنة الفتوى بالإسماعيلية، بالإضافة إلى محمد ربيع، المشرف المرافق لحجاج هذا العام كما حضر الندوة ٤٦ حاجًا، وأعضاء لجنة الحج بالمديرية.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

وضع خطة شاملة للتوعية

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن هذه الندوة تأتي في إطار خطة شاملة تشمل عددًا من الندوات الدينية والتوعوية، إلى جانب ندوة صحية ولقاءات تعارف بين الحجاج والمشرف.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

تنفيذ توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والتي تهدف إلى توفير سبل الراحة والرعاية للحجاج حتى موعد سفرهم للأراضي المقدسة، وعقد الندوات الإرشادية حول مناسك وشعائر الحج.

جانب من فعاليات الندوة، فيتو

هذا إلى جانب التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة في توقيع الكشف الطبي وتسهيل الإجراءات الصحية اللازمة للحجاج.

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