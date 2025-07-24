الخميس 24 يوليو 2025
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محافظات

حملة تموينية تضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر بمدينة العاشر

حملة تموينية
حملة تموينية

تمكنت حملة تموينية بقطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي لدائرة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية، اليوم الخميس، من ضبط 5 أطنان سلع مجهولة المصدر تحتوي على 3 أطنان سكر معبأ، و1.4 طن مكرونة، و50 كرتونة زيت طعام.

تحرير محاضر تموينية فى الحملة 

 كما تم تحرير محضر رقم (7216) جنح ضد مالك محل لبيع السجائر بالعاشر لبيع علبة سجائر أزيد عن التسعيرة، والمحضر رقم (7217) جنح العاشر ضد مالك محل لعدم إعلانه عن اسعار السلع المعروضة للبيع بالمحل.

المهندس عبدالكريم عوض الله 

وبدوره أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بـ  الاشتراطات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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المحافظ المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية حملة تموين قطاع جنوب المهندس عاطف عراقى دائرة العاشر من رمضان 50 كرتونة زيت طعام

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