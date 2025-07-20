تموين الشرقية يضبط 1.5 طن لحوم و100 دجاجة مجمدة غير صالحة بمنيا القمح

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية

اتخاذ الإجراءات القانونية

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وتطبيق القانةن وايضا لتوفير غذاء امن للمواطن الشرقاوى.

حملة تموينية للتفتبش والرقابة

حيث تم تشكيل حملة تموينية بالإشتراك مع طب بيطرى الزقازيق بدائرة مركز منيا القمح للمرور علي الانشطة والأسواق حيث اسفرت الحمله التموينية تحرير محاضر

المحاضر التموينية المحررة

من تلك المحاضرالمحضر رقم ٢٦٥٠٩ جنح منيا القمح ضد صاحب ثلاجة لحيازة وبيع لحوم مجمدة غير مصحوب بفواتير تدل على مصدرها وتم التحفظ علي (١.٥ طن ) لحوم مجمدة داخل ثلاجة وا لمحضر رقم (٢٦٥١٠) جنح منيا القمح ضد صاحب محل لبيع الطيور لضبط عدد (100 ) دجاجة اجمالي وزن (٢٠٠) كجم مذبوحة للعرض والبيع بقرية شلشلمون .

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