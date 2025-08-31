الأحد 31 أغسطس 2025
محافظات

محافظ الشرقية ووفد من نقابة الموسيقيين في عزاء والدة الفنان خالد بيومي بالزقازيق (صور)

شهد عزاء والدة الفنان خالد بيومي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية وأمين الصندوق لعدة دورات متتالية، حضورًا واسعًا من القيادات الفنية والاجتماعية بمحافظة الشرقية، حيث أقيم العزاء مساء اليوم الأحد بإحدى القاعات الشهيرة بمدينة الزقازيق.

محافظ الشرقية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة

وحضر العزاء المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، ووفد من نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان حلمي عبد الباقي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحلة ومواساة الفنان خالد بيومي في مصابه.

جنازة مهيبة لوالدة خالد بيومي 

شيّع المئات من أهالي مدينة الزقازيق الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة بمسجد القدس، وسط حضور كبير من القيادات الفنية والاجتماعية وأبناء المحافظة.

وخرجت الجنازة في مشهد مهيب شارك فيه عدد من الأهل والأصدقاء وقيادات العمل الفني والموسيقي.

نقابة المهن الموسيقية

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل قد أصدرت بيانًا نعت فيه الفقيدة، مقدمة أحر التعازي لأسرة الفنان، وداعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وفاة والدة خالد بيومي الفنان خالد بيومي أعضاء نقابة الموسيقيين عزاء والدة خالد بيومي اخبار محافظة الشرقية

