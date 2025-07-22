تموين الشرقية: استقبلنا 602 ألف و674 طن قمح حتى الآن 

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين ووالتجارة الداخلية بمحافظى الشرقية، أن ما تم توريده من الأقماح بالأمس ٦٠طنا و٩٥٠ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم ٦٠٢٦٧٤ طنا و ٩٢٦ كيلو جرام قمح.

استخراج كشف وزن للكميات الموزونة

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه يتم وزن كميات القمح التي سيتم نقلها واستخراج كشف وزن ( كارتة ميزان) بمعرفة عضو جمعية القبانية وأمين شونه نقطة التجميع ومندوب عن الجهة المسوقة التي سيتم النقل إليها، وفي وجود أعضاء اللجنة المُشكلة، وذلك ليتم تحرير إذن خروج بوابة نقل للكميات التي يتم نقلها محددًا به(رقم السيارة - إسم السائق - وزن الكمية المنقولة - درجه النظافة - اسم مركز التجميع والجهه التابع لها - اسم الموقع التخزيني المنقول إليه والجهة التابعه له).

وكيل وزارة الزراعة

وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

محافظ الشرقية

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين علي مستوي المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين ، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

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