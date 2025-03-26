جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على مركز أبو كبير

أكد الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية والإسماعيلية بتشكيل لجنة من قسم المخلفات الصلبة والخطرة بجهاز شئون البيئة بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات بالشرقية وإدارة العلاج الحر والنفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية للتفتيش المفاجئ وذلك على (2) مركز طبى خاص بمركز أبوكبير.

وأسفر التفتيش المفاجئ عن رصد المخالفات التى هى عبارة عن عدم وجود غرفة للمخلفات الصلبة وعدم وجود سجل للمواد خطرة وعدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات الصلبة عن النفايات الطبية الخطرة وكذلك إنتهاء رخصة تداول المخلفات الخطرة و عدم مطابقة غرفة النفايات للإشتراطات البيئية ) وتم تحرير محضرين جنح للمركزين بأرقام (5605 - 5606 ) جنح مركز أبوكبير.

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها،

وايضا للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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