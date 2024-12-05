شئون البيئة بالشرقية: فحص 70 سيارة وتحرير 17 محضرا

قام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بـمحافظة الشرقية بتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم 70 سيارة تعمل بالبنزين والسولار وذلك للتأكد من مطابقة قياسات الانبعاثات من المركبات للحدود المسموح بها فى قانون البيئة.

ضبط 17 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها

وأسفر الفحص المفاجئ عن ضبط 17 سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

المهندس حازم الأشموني

وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أن جودة الهواء هي إحدى أولويات العمل البيئي في مصر لارتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة إهتمامًا كبيرًا لتحسين جودة الهواء

تشكيل لجان لفحص عادم المركبات على الطريق

وذلك من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ لعادم المركبات على الطرق والميادين العامة، لافتًا الى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

الدكتور مجدى الحصرى

ومن جهته، أوضح الدكتور مجدى الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بالشرقية والإسماعيلية، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بميدان الزراعة بمركز الزقازيق بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، تم خلالها فحص عادم عدد 70 سيارة منها، 48 سيارة تعمل بالسولار و22 سيارة تعمل بالبنزين،

تحرير 25 محضر لسيارات تعمل بالسولار

وأسفر الفحص عن تحرير 15 محضرا لسيارات تعمل بالسولار و(2) محضر لسيارات تعمل بالبنزين بإجمالى 17 محضرا بأرقام (12331،12332،12333،12334، 12335،12336،12337، 12338،12339، 12340، 12341، 12342،12343، 12344، 12345، 12346، 12347 ) جنح مركز الزقازيق.

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