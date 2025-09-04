سيولة مرورية في القاهرة والجيزة اليوم بسبب إجازة المولد النبوي

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حالة من السيولة المرورية الملحوظة منذ الساعات الأولى من الصباح، تزامنًا مع الإجازة الرسمية المقررة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ما أدى إلى خلو أغلب الطرق الرئيسية من الكثافات المعتادة.

حالة المرور في القاهرة

سجلت محاور العاصمة الكبرى انسيابية واضحة في حركة السيارات على الطريق الدائري وكوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو، كما بدت ميادين رمسيس والتحرير وروكسي أكثر هدوءًا من الأيام العادية، مع انخفاض واضح في حجم الكثافات المرورية.

حالة المرور في الجيزة

شهدت ميادين الجيزة الرئيسية، مثل النهضة والجيزة والمريوطية، سيولة مرورية كاملة، فيما تراجعت الكثافات المعتادة في شارع فيصل والهرم بشكل كبير، باستثناء تباطؤ محدود بالقرب من مناطق أعمال إنشاء المترو.

جهود الإدارة العامة للمرور

دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات ميدانية وأوناش لرفع أي أعطال مفاجئة، مع تمركز سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والدائرية لضمان سرعة الاستجابة، مؤكدة استمرار تواجد القوات على مدار اليوم لتأمين الحركة المرورية.

