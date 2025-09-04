الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

سيولة مرورية في القاهرة والجيزة اليوم بسبب إجازة المولد النبوي

سيولة مرورية
سيولة مرورية

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حالة من السيولة المرورية الملحوظة منذ الساعات الأولى من الصباح، تزامنًا مع الإجازة الرسمية المقررة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ما أدى إلى خلو أغلب الطرق الرئيسية من الكثافات المعتادة.

ضبط مصحة إدمان يديرها حاصل على معهد فني تجاري بمركز أجا في الدقهلية (صور)

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة و166 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حالة المرور في القاهرة

سجلت محاور العاصمة الكبرى انسيابية واضحة في حركة السيارات على الطريق الدائري وكوبري 6 أكتوبر ومحور 26 يوليو، كما بدت ميادين رمسيس والتحرير وروكسي أكثر هدوءًا من الأيام العادية، مع انخفاض واضح في حجم الكثافات المرورية.

حالة المرور في الجيزة

شهدت ميادين الجيزة الرئيسية، مثل النهضة والجيزة والمريوطية، سيولة مرورية كاملة، فيما تراجعت الكثافات المعتادة في شارع فيصل والهرم بشكل كبير، باستثناء تباطؤ محدود بالقرب من مناطق أعمال إنشاء المترو.

جهود الإدارة العامة للمرور

دفعت الإدارة العامة للمرور بخدمات ميدانية وأوناش لرفع أي أعطال مفاجئة، مع تمركز سيارات الإغاثة على الطرق السريعة والدائرية لضمان سرعة الاستجابة، مؤكدة استمرار تواجد القوات على مدار اليوم لتأمين الحركة المرورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة المرور اليوم القاهرة والجيزة اجازة رسمية سيولة مرورية الادارة العامة للمرور الطريق الدائري محور 26 يوليو كوبري 6 اكتوبر اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ضبط 39 بلطجيا وهاربا من المراقبة و166 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

من بينها تهريب بضائع وتزوير مستندات.. أمن المنافذ يحرر 42 قضية متنوعة

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم: ضبط 30 متسولا ومتعاطي مخدرات في الإسكندرية.. حبس المتهمة بقتل نجلتها بمساعدة شقيقها في الجيزة.. وسقوط عصابة الشرقية بحوزتها مخدرات بـ240 مليون جنيه

الداخلية تلقي القبض على لص أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة فى أكتوبر

الداخلية تضبط 30 متسولا ومتعاطي مخدرات في الإسكندرية

ضبط متهم بالنصب على المواطنين بزعم "العلاج الروحاني" في الإسكندرية

تطورات جديدة في بلاغ لقاء سويدان ضد مطعم شهير بعد تعرضها لتسمم غذائي

الأكثر قراءة

تراجع 51 دولارا في ساعات، هزة في أسعار الذهب اليوم الخميس بسبب غزوة المستثمرين

أخبار مصر: صفقة حماس لإنهاء حرب غزة، حادثان مأساويان بالمنيا والشرقية، إعلان نتيجة الإعادة بالشيوخ وتنسيق الدبلومات الفنية

وداعا للأربعينات باستثناء 3 محافظات، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 5 أصناف منها الليمون وارتفاع الفلفل والباذنجان

النجم الذي أتلفه الهوى، ظهور مثير لـ فينيسيوس جونيور بصحبة فيرجينا فونسيكا على يخت فخم (فيديو)

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاعات كبيرة ما بين 10 و30 جنيها تضرب معظم الأصناف

سعر الفاكهة اليوم، قفزة غير متوقعة في العنب وانخفاض كبير بالجوافة والكاكا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

أحدث أسعار سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء

استقرار أسعار الأرز في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار كرتونة بيض المائدة في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

احذر الإفراط في تناولها.. السعرات الحرارية لكل 100 جرام بحلوى المولد النبوي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 4 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads