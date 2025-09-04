بعد إعلان نتيجة جولة الإعادة، موعد الكشف عن أسماء المعينين بمجلس الشيوخ

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتيجة النهائية لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

نتائج انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وكشفت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، عدم قدرة أي مرشح من المرشحين على المقاعد الفردي المستقلين في الفوز بأي مقعد، حيث حسمت الأحزاب جميع المقاعد سواء في الجولة الأولى أو في جولة الإعادة.

3 أحزاب سياسية تحصل على 170 مقعدا من أصل 200 عدد مقاعد الشيوخ

وتصدرت أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن والجبهة الوطنية، المشهد بالحصول على النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ، بواقع 170 مقعدا من أصل 200 مقعد، بينما حصلت 9 أحزاب على 30 مقعد فقط، ويتبقى 100 مقعدا يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية قبل بدء دور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ في أكتوبر المقبل.

مستقبل وطن يحصل على النسبة الأكبر من مقاعد مجلس الشيوخ

وحصد حزب مستقبل وطن النسبة الأكبر من عدد مقاعد مجلس الشيوخ بواقع 104 مقاعد، 60 مقعدا فرديا، و44 مقعدا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، تلاه حزب حماة الوطن، والذي حصل على إجمالي مقاعد 44 مقعدا، 25 مقعدا فرديا و19 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

9 أحزاب تحصل على 30 مقعدا فقط

وجاء في المركز الثالث حزب الجبهة الوطنية، والذي حصل على 22 مقعدا، بواقع 10 مقاعد فردية، و12 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 10 مقاعد بواقع 5 فردي و5 قائمة.

وحصلت باقي الأحزاب السياسية على مقاعد مجلس الشيوخ 2025 من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر على النحو التالي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 5 مقاعد – الإصلاح والتنمية 4 مقاعد – العدل 4 مقاعد – الوفد مقعدين – التجمع مقعدين – إرادة جيل مقعد – الحرية مقعد – المؤتمر مقعد.

مجلس الشيوخ بدون مستقلين

ويخلو بذلك مجلس الشيوخ قبل تعيينات رئيس الجمهورية من النواب المستقلين، حيث لم يتمكن أي مرشح من الفوز على أي مقعد من المقاعد الفردية حتى في جولة الإعادة.

ويعود مجلس الشيوخ، للانعقاد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، في مطلع شهر أكتوبر المقبل، بعد الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات 2025.

وبعد إعلان النتيجة رسميا، يكون بذلك تم حسم 200 مقعد من مقاعد المجلس البالغة 300 مقعد، ولم يتبق غير الإعلان عن أسماء النواب المعينين وعددهم 100 نائبا، يعينهم رئيس الجمهورية.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وعقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ، يترقب الشارع السياسي، الإعلان عن أسماء 100 شخصية أعضاء معينين بقرار من رئيس الجمهورية في المجلس 2025.

موعد إعلان أسماء النواب المعينين في مجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الأسماء في الفترة ما بين إعلان النتيجة النهائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات مطلع شهر سبتمبر المقبل، وحتى قبيل بدء دور الانعقاد الأول لـ مجلس الشيوخ في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل.

قرار رئيس الجمهورية بتعيين 100 نائب في مجلس الشيوخ

ونظم قانون مجلس الشيوخ ضوابط تعيين رئيس الجمهورية 100 نائب يمثلون ثلث عدد أعضاء المجلس.

التساوي في الحقوق والواجبات بين أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين والمعينين

وأكد القانون، أنه لا فارق بين عضو مجلس الشيوخ المعين أو المنتخب، حيث المادة 29 من قانون مجلس الشيوخ على: يتساوى العضو المعين والعضو المنتخب، وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ فى الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ

وحدد القانون ضوابط التعيين في مجلس الشيوخ، وكذلك الموعد المحدد لإعلان الأسماء، حيث تنص المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

شروط يجب توافرها في المعينين بمجلس الشيوخ

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعي ذاته وخسرها.

5. أن تخصص (10) من المقاعد على الأقل للمرأة.

ضوابط التعامل حال خلو مقعد عضو مجلس الشيوخ المعين

كما تنص المادة 30 من قانون مجلس الشيوخ على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

تشكيل مجلس الشيوخ 2025

جدير بالذكر، أن تشكيل مجلس الشيوخ، 300 عضوا، بواقع 200 بالانتخابات، 100 بنظام القائمة النسبية المغلقة، و100 بالنظام الفردي، و100 يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية.

