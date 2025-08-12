الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة انتخابات "الشيوخ" يعكس الالتزام بالديمقراطية والشفافية

المستشار احمد بنداري
أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ يمثل لحظة وطنية بالغة الأهمية، جاءت وسط أجواء من الانضباط والشفافية، وفي مناخ آمن مكَّن المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية ومسؤولية.

وأوضح البنداري خلال المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات  أن أهمية هذا الإنجاز تتضاعف عند وضعه في السياق الإقليمي، حيث جرت العملية الانتخابية في منطقة تشهد بعض الاضطرابات والتوترات الإقليمية، وهو ما يعكس التزام الدولة أمام شعبها والعالم بترسيخ قواعد الديمقراطية وتعزيز الشفافية.

 

وأضاف: "ما نشهده اليوم ليس مجرد ختام عملية انتخابية، بل هو امتداد لمسيرة عمل وطني جاد، إيمانًا بأهمية دعم ركائز الديمقراطية وتعزيز النزاهة"، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إنجاز هذا الاستحقاق الكبير، وعلى رأسهم القوات المسلحة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية لتأمين اللجان والمقار الانتخابية بكفاءة واقتدار، إلى جانب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة الصحة والسكان.

وأشار البنداري إلى أن التعاون مع وزارة الصحة والإسكان أثمر عن منظومة متكاملة أُعدت باحترافية لتيسير إجراءات الترشح، بما في ذلك إجراء التحاليل الطبية اللازمة لاستيفاء شروط الترشح. كما تم إطلاق مبادرة هي الأولى من نوعها تحت عنوان "انتخب واطمئن"، والتي أُتيحت في عدد من اللجان الانتخابية، حيث تمكن الناخبون من الاطمئنان على صحتهم أثناء الإدلاء بأصواتهم، في تأكيد على أن للمواطن الحق في الانتخاب والحق في الرعاية الصحية معًا

