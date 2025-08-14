وصلت إلى 61.6%، كيف تغلبت صحة الدقهلية على خفض معدلات الولادة القيصرية؟

استقبل الدكتور حمودة الجزار، وكيل صحة الدقهلية، أعضاء وحدة الحد من القيصريات برئاسة الدكتور يحيى رميح، استشاري النساء والتوليد، وبحضور الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي.

صحة الدقهلية تستقبل أعضاء وحدة الحد من القيصريات

يأتي اللقاء في إطار توجهات وزارة الصحة والسكان للنهوض بـ صحة المرأة، وتشجيع الولادة الطبيعية، والوصول بمعدلات الولادة القيصرية إلى المستوى المسموح به عالميًا، وهو أقل من 15% وفق توصيات منظمة الصحة العالمية.

إقامة الندوات التوعوية حول أهمية الولادة الطبيعية للأم والطفل

وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها تدريب الأطباء الشبان على مهارات الولادة الطبيعية، والاستفادة من القابلات المدربات في أقسام النساء والتوليد، ومتابعة الولادات الطبيعية باستخدام البارتوجرام وتطبيق تصنيف روبسون، فضلًا عن التعاون مع هيئات المجتمع المدني وإقامة الندوات التوعوية حول أهمية الولادة الطبيعية للأم والطفل.

الدقهلية تعد من المحافظات الرائدة في تطبيق سياسة خفض معدلات الولادة القيصرية

وأكّد وكيل الوزارة أن الدقهلية تعد من المحافظات الرائدة في تطبيق سياسة خفض معدلات الولادة القيصرية، حيث انخفضت النسبة إلى 61.6%، مشيرًا إلى أن المديرية تعمل على اتباع وسائل تعليمية مبتكرة وتكثيف تدريب الأطباء المقيمين على مهارات الولادة الطبيعية، مع اشتراط اجتياز الدورات التدريبية كشرط أساسي للترقي في درجات السلم الوظيفي.

الدقهلية تتميز بوجود قامات علمية مرموقة

وأشار الدكتور يحيى رميح إلى أن الدقهلية تتميز بوجود قامات علمية مرموقة داخل وحدة الحد من القيصريات، منها الدكتور أسامة وردة، رئيس قسم النساء والتوليد بكلية طب المنصورة الدكتور عبد العزيز الرفاعي، أستاذ النساء والتوليد الدكتور محمود شاور، زميل الكلية الملكية البريطانية الدكتور مصطفى حافظ، استشاري النساء والتوليد.

وأضاف رميح أن وجود هذه الأسماء العلمية يثري العملية التدريبية ويرفع المستوى العلمي للأطباء، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للنساء.

حصر المستشفيات والمراكز الخاصة التي تقدم خدمات الولادة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه يجري حاليًا حصر المستشفيات والمراكز الخاصة التي تقدم خدمات الولادة، بهدف مساعدة الأطباء على متابعة أعداد الولادات بدقة، والعمل بكافة الوسائل للوصول بالمعدلات إلى النسب المسموح بها عالميًا.

