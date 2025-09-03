الصفقات الجديدة تتصدر قائمة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن هانز فليك مدرب برشلونة الإسباني، قائمة فريقه التي تستعد للمشاركة في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا نسخة 2025-2026.

ويفتتح برشلونة مشواره في دوري أبطال أوروبا بلقاء باريس سان جيرمان، ثم يواجه تشيلسي قبل أن يستضيف فرانكفورت ويحل ضيفًا بعد ذلك على كلوب بروج، ويعود ليستضيف أولمبياكوس ثم يخرج لمواجهة سلافيا براج ويختتم مشواره في المرحلة الافتتاحية بلقاء كوبنهاجن ونيوكاسل.

وضمت قائمة برشلونة بقيادة هانز فليك 23 لاعبًا وعلى رأسهم الصفقات الجديدة مثل خوان جارسيا وماركوس راشفورد وروني باردجي.

قائمة برشلونة لـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة برشلونة لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن -خوان جارسيا - فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي- أندرياس كريستينسن-مارك كاسادو - جيرارد مارتن-جولس كوندي- إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي- بيدري -فرينكي دي يونج - مارك بيرنال.

خط الهجوم: فيران توريس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال - رافينيا - ماركوس راشفورد- فيرمين لوبيز - داني أولمو - روني باردجي.

مفاجأة مدوية في قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

فيما أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قائمة فريقه للمشاركة في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

ويلتقي ليفربول ضد أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ثم يلعب خارج ملعبه ضد جالطة سراي، وفي الجولة الثالثة يلتقي مع آينتراخت فرانكفورت على ملعب آنفيلد، قبل أن يغادر ليفربول إلى ملعب سانتياجو برنابيو في قمة مبارياته ضد ريال مدريد، ثم يستضيف أيندهوفن، ويخرج لمواجهة إنتر ميلان على ملعب جيوزيبي مياتزا، ثم يخوض لقاء خارج ملعبه ضد مارسيليا قبل أن يختتم مبارياته بلقاء كاراباج.

واختار سلوت 22 لاعبًا في قائمة ليفربول على الرغم من أنه يمتلك المساحة لاستدعاء 25 لاعبًا، حيث ضمت القائمة الصفقات الجديدة، كما شهدت مفاجأة باستبعاد فيديريكو كييزا جناح الريدز في مفاجأة كبرى.

قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا

وجاءت قائمة ليفربول لـ دوري أبطال أوروبا كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر - جورجي مامارداشفيلي- فريدي وودمان.

خط الدفاع: جو جوميز - واتارو إندو - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز - كونور برادلي - جيوفاني ليوني - آندي روبيرتسون - جيريمي فريمبونج.

خط الوسط: فلوريان فيرتز - دومينيك سوبوسلاي - ألكسيس ماك أليستر - كورتس جونز - ريان جرافينبيرش.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك - محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي - ريو نجوموها.

