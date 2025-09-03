نجم ليفربول أفضل لاعب في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من المسابقة والتي اختتمت يوم الأحد الماضي.

وحصل دومينيك سوبوسلاي، نجم خط وسط نادي ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الجولة الثالثة بعدما قاد فريقه لفوز ثمين على أرسنال بهدف نظيف، ليتصدر الريدز جدول ترتيب البريميرليج.

وسجل سوبوسلاي هدف ليفربول الوحيد في مواجهة آرسنال، وذلك من ركلة حرة مباشرة نفذها الدولي المجري بطريقة عبقرية من خارج منطقة الجزاء، حيث عجز حارس مرمى آرسنال، ديفيد رايا عن إبعادها لتسكن الشباك.

وحصل سوبوسلاي على 37% من أصوات الجماهير في الجولة الثالثة كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بينما حصل أقرب منافسيه، مهاجم تشيلسي، جواو بيدرو، على 18%.

كما تفوق سوبوسلاي على كل من جاك جريليش، جناح إيفرتون والذي حصل على 16% من الأصوات، وفي المركز الرابع جاء بريان مبيومو، مهاجم مانشستر يونايتد بنسبة 13%، ثم تساوى مارك جويهي، قائد كريستال بالاس مع إنزو لو لاعب سندرلاند في المركز الخامس بنسبة 6%، واحتل جارود بوين، نجم وست هام يونايتد المركز السابع بنسبة 3%، وأخيرًا جاء ماركو سينيسي، لاعب بورنموث ثامنًا بنسبة 1%.

يذكر أن صاحب الفائز بلاعب الأسبوع في أول جولتين من الدوري الإنجليزي الممتاز كان من توتنهام هوتسبير، ففي الجولة الأولى حصل ريتشاليسون على لاعب الأسبوع وفي ثاني جولة حصل جواو بالينها على تلك الجائزة.

نجم توتنهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي

فيما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثانية من البريمييرليج.

وشهدت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة كبيرة بفوز نادي توتنهام هوتسبير على مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء يوم السبت الماضي على ملعب الاتحاد، ليتصدر توتنهام ترتيب الدوري الإنجليزي إلى جانب آرسنال الذي اكتسح نظيره ليدز يونايتد بخمسة أهداف دون رد يوم الأحد الماضي على ملعب الإمارات.

وتوج جواو بالينيا، نجم خط وسط نادي توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الجولة الثانية هذا الموسم، بعد تألقه أمام مانشستر سيتي حيث سجل الدولي البرتغالي هدفًا ولعب بشكل متميز.

وتفوق بالينيا على كل من يوريان تيمبر، مدافع آرسنال، وجواو بيدرو، مهاجم تشيلسي، وفيكتور جيوكيريس، نجم آرسنال، وجايدون أنتوني، لاعب بيرنلي، ودانجو واتارا، لاعب برينتفورد، وأخيرًا جاك جريليش، جناح إيفرتون، حيث حصل بالينيا على 33% من الأصوات ليتوج بجائزة لاعب الأسبوع، بينما جاء تيمبر في المركز الثاني بنسبة 17%.

وفي المركز الثالث تواجد بيدرو بنسبة 12%، ثم جيوكيريس بنسبة 8%، ثم جريليش في المركز الرابع بنسبة 6%، وأخيرًا واتارا وأنتوني بنسبة 1%.

