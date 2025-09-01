الإثنين 01 سبتمبر 2025
رئيس التحرير
عصام كامل

أول تعثر، برشلونة يسقط في فخ التعادل مع رايو فاليكانو

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

سقط برشلونة في فخ التعادل بهدف لمثله مع رايو فاليكانو، ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري الإسباني للموسم الجاري.

سجل هدف البارسا النجم لامين يامال من ضربة جزاء في الدقيقة 39.

فيما سجل بيريز هدف التعادل لصالح الفريق المدريدي في الشوط الثاني.

تشكيل برشلونة ضد رايو فاليكانو

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع:أليخاندرو بالدي- إيريك جارسيا- أندرياس كريستنسن- جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري- فرينكي دي يونج- داني أولمو

خط الهجوم: لامين يامال- فيران توريس- رافينيا.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

انطلقت مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً اليوم الأحد، بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو

تذاع مباراة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.

وحقق فريق برشلونة الفوز أمام ريال مايوركا بثلاثية دون رد في افتتاح مشواره بالليجا، وفي الجولة الثانية حقق فوزًا مثيرًا على حساب ليفانتي بثلاثية لهدفين.

فيما حقق رايو فاليكانو الفوز في الجولة الأولى على حساب جيرونا بثلاثية لهدف، وتلقى هزيمة في الجولة الثانية أمام أتلتيك بلباو بهدف دون مقابل.

ويملك برشلونة 7 نقاط ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني الليجا، ورايو فاليكانو في المركز 11 برصيد 4 نقاط 

أسعار ومواصفات سيارات سيتي راي الجديدة

بعد انتهاء الانتخابات، موعد استخراج كارنيهات عضوية نواب الشيوخ

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 31 أغسطس 2025

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

قبل خوض النهائي الـ 50.. حائط بطولات ليونيل ميسي (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 1 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم البكاء في منام المتزوجة وعلاقته بقرب حدوث حمل

