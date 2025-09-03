سماع دوي انفجارات جنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، في نبأ عاجل منذ قليل، باعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل.

رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق مختلفة، بينها النقب والقدس المحتلة.

دوي انفجارات في إسرائيل

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية" بأن انفجارات سُمعت في جنوب إسرائيل بعد إطلاق الصاروخ، وسط حالة من الاستنفار الأمني.

يأتي الحادث في ظل تصاعد العمليات عبر جبهات متعددة ضد إسرائيل، مع استمرار الحرب في غزة واتساع رقعة التهديدات الإقليمية.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن وزير دفاع الحوثيين ورئيس أركانهم لم يقتلا.

أعلن جيش الاحتلال محاولته اغتيال رئيس أركان الحوثيين وزير الدفاع في الجماعة مبينا أنه بانتظار نتائج المحاولة بعد الغارات التي شنها يوم الخميس على العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي وقت سابق، قالت إذاعة جيش الاحتلال إن عملية صنعاء تمت بعد معلومات استخباراتية دقيقة

