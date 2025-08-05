الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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خارج الحدود

دوي صفارات الإنذار في عدة مناطق بإسرائيل بعد رصد صاروخ حوثي

صواريخ اعتراضية إسرائيلية،
صواريخ اعتراضية إسرائيلية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء رصد صاروخ أطلق من اليمن تجاه إسرائيل، مضيفًا أن منظومات الدفاع "تعمل على اعتراض التهديد".

ودوت صفارات الإنذار في عدد من المناطق داخل إسرائيل بعد ورود تحذيرات من رصد إطلاق صاروخ حوثي من اليمن.


وأفادت الجبهة الداخلية في إسرائيل بأنه بعد رصد إطلاق الصاروخ، من المتوقع ورود إنذارات في القدس ومناطق أخرى.

وفي وقت لاحق، أعلن جيش الاحتلال اعتراض الصاروخ بنجاح.

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