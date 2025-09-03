صافرات الإنذار تدوي بوسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن

أطلق جيش الاحتلال صواريخ اعتراضية لتتصدى للصاروخ اليمني الذي أطلق تجاه وسط فلسطين المحتلة.

ودوت صافرات الإنذار في مناطق واسعة من وسط فلسطين المحتلة بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أنه رصد إطلاق صاروخ من اليمن ويعمل على اعتراضه، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وقبل وقت سابق اعترض جيش الاحتلال طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها لمجاله الجوي.

جيش الاحتلال يعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن الجيش اعترض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية، مضيفًا أنه لم يتم تفعيل أي تنبيهات وفقًا للسياسة المتبعة.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية بأن "سلاح الجو المُسيّر استعد قبل قليل لاعتراض طائرة مسيّرة انطلقت من اليمن".

وتشن جماعة الحوثي هجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المُسيّرة ضد أهداف متعددة في إسرائيل منذ أكتوبر 2023، دعمًا للفلسطينيين في غزة.

وجرى اعتراض معظم ما أطلقته الجماعة من صواريخ وطائرات مسيرة، أو سقطت قبل بلوغ أهدافها.

ونفّذت إسرائيل سلسلة من الغارات ردًّا على تلك الهجمات، كان آخرها التي شنتها في الـ28 من أغسطس الماضي، حيث شنت تل أبيب هجومًا ضخمًا وواسع النطاق على العاصمة اليمنية صنعاء، إضافة إلى محافظتي عمران وحجة.

