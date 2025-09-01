جماعة الحوثي تقصف سفينة تابعة للاحتلال الإسرائيلي بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه ناقلة مملوكة لشركة إسرائيلية وترفع علم ليبيريا، في البحر الأحمر.

وقالت الجماعة في بيان لها، إنها استهدفت السفينة "سكارليت راي" النفطية الإسرائيلية شمالي البحر الأحمر "وذلك بصاروخ باليستي، إسنادا لغزة".

وأعلنت شركة "إمبري" للأمن البحري أن انفجارًا وقع في البحر الأحمر قرب سفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم ليبيريا.

وأضافت الشركة، في بيان، أن التقييم الأولي يظهر أن السفينة المستهدفة هي ضمن أهداف جماعة الحوثي اليمنية.

وأكدت أن السفينة المستهدفة واصلت رحلتها، لافتة إلى أن طاقمها بخير.

