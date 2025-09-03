شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم التثقيفي التوعوي الترفيهي الذي نظمه فرع هيئة التأمين الصحي بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي، والدكتورة رشا مصلح مدير فرع الهيئة، وسط حضور واسع من الأطفال وأسرهم.

استعدادات لليوم العالمي للسكر

جاءت هذه الفعالية في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتجهيز لليوم العالمي للسكر في نوفمبر المقبل، حيث تضمنت أنشطة متنوعة ومحاضرات تثقيفية حول ما قبل داء السكري ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى التعريف بأنواع المرض وأعراضه، وأهمية التغذية الصحية والعلاجية للمصابين.

كلمة المحافظ

أعرب محافظ دمياط خلال كلمته عن حرصه على حضور هذه الفعالية، مؤكدًا أهمية التوعية بالتغذية السليمة للأطفال، وتقديم الدعم للمصابين بداء السكري لضمان حياة صحية أفضل. وأشار إلى أن إطلاق هذه الفعاليات يعكس اهتمام الدولة وأجهزتها بصحة الأطفال وتوفير الرعاية الشاملة لهم.

محافظ دمياط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأطفال مرضى السكر

خدمات مركز سكر الأطفال

أوضح المحافظ أن مركز سكر الأطفال بدمياط، الذي تم إنشاؤه في فبراير 2021، يقدم خدمات علاجية لنحو 1910 طفلًا ومولودًا من مرضى السكري من النوع الأول. وتشمل الخدمات صرف الأدوية، وتوزيع أجهزة قياس نسبة السكر وشرائط التحليل، إضافة إلى صرف ثلاث علب مجانية شهريًا من مستلزمات العلاج وعلبة إضافية بسعر رمزي.

دعم المنظومة الصحية

أكد المحافظ دعم المحافظة الكامل للقطاع الصحي وتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال منظومة التأمين الصحي والمبادرات الطبية المختلفة.

تكريم المشاركين

شهدت الفعالية تكريم محافظ دمياط ونائبته بدرع تذكاري من الدكتورة رشا مصلح، كما تم تكريم الراعي الرسمي الأستاذ محمد الراعي، إلى جانب عدد من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض والإداريين بمركز سكر الأطفال، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة المرضى.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.