الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأطفال مرضى السكر

محافظ دمياط يشهد
محافظ دمياط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأطفال مرضى السكر

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم التثقيفي التوعوي الترفيهي الذي نظمه فرع هيئة التأمين الصحي بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والأستاذ الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات والمتحدث الرسمي، والدكتورة رشا مصلح مدير فرع الهيئة، وسط حضور واسع من الأطفال وأسرهم.

استعدادات لليوم العالمي للسكر

جاءت هذه الفعالية في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتجهيز لليوم العالمي للسكر في نوفمبر المقبل، حيث تضمنت أنشطة متنوعة ومحاضرات تثقيفية حول ما قبل داء السكري ومقاومة الأنسولين، إضافة إلى التعريف بأنواع المرض وأعراضه، وأهمية التغذية الصحية والعلاجية للمصابين.

كلمة المحافظ

أعرب محافظ دمياط خلال كلمته عن حرصه على حضور هذه الفعالية، مؤكدًا أهمية التوعية بالتغذية السليمة للأطفال، وتقديم الدعم للمصابين بداء السكري لضمان حياة صحية أفضل. وأشار إلى أن إطلاق هذه الفعاليات يعكس اهتمام الدولة وأجهزتها بصحة الأطفال وتوفير الرعاية الشاملة لهم.

 

محافظ دمياط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأطفال مرضى السكر
محافظ دمياط يشهد اليوم التثقيفي الترفيهي لأطفال مرضى السكر

 

 

 

خدمات مركز سكر الأطفال

أوضح المحافظ أن مركز سكر الأطفال بدمياط، الذي تم إنشاؤه في فبراير 2021، يقدم خدمات علاجية لنحو 1910 طفلًا ومولودًا من مرضى السكري من النوع الأول. وتشمل الخدمات صرف الأدوية، وتوزيع أجهزة قياس نسبة السكر وشرائط التحليل، إضافة إلى صرف ثلاث علب مجانية شهريًا من مستلزمات العلاج وعلبة إضافية بسعر رمزي.

دعم المنظومة الصحية

أكد المحافظ دعم المحافظة الكامل للقطاع الصحي وتوفير كافة أوجه الرعاية للمواطنين، مشيدا بالجهود المبذولة من خلال منظومة التأمين الصحي والمبادرات الطبية المختلفة.

تكريم المشاركين

شهدت الفعالية تكريم محافظ دمياط ونائبته بدرع تذكاري من الدكتورة رشا مصلح، كما تم تكريم الراعي الرسمي الأستاذ محمد الراعي، إلى جانب عدد من الأطباء والصيادلة وأطقم التمريض والإداريين بمركز سكر الأطفال، تقديرًا لإسهاماتهم البارزة في خدمة المرضى.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستعدادات للعام الدراسي الجديد التأمين الصحي التغذية الصحية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط المنظومة الصحية خدمات علاجية محافظ دمياط مدينة دمياط مقاومة الانسولين هيئة التأمين الصحي

مواد متعلقة

محافظ دمياط: رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المدارس والمعاهد

الأكثر قراءة

مدبولي يطلب مقترحًا متكاملًا من "إيليت سولار" لتوطين التكنولوجيا وإنتاج الطاقة

الداخلية تلقي القبض على لص أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة فى أكتوبر

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

في بيان رسمي، أبو ريدة يعلق على أزمة شوبير مع الحضري والصقر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

نص قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بعد تصديق الرئيس السيسي عليه

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

أحمد كجوك يكشف أسرار حياته الشخصية: لدي 6 إخوة وأنا وزير مالية البيت (فيديو)

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد حاسم من أمين الفتوى على منكري الاحتفال بالمولد النبوي (فيديو)

ما حكم الشرع فى الحركة والتمايل أثناء ذكر الله؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أمين الفتوى يوضح حكم الصلاة بالمناكير (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads