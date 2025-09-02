الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
مناقشة لائحة المواقف وتطبيق الكارتة المجمعة

محافظ دمياط يرأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا للمواقف، الذي انعقد اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد محمد التل مدير إدارة المرور، والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية.

 

وشهد الاجتماع مناقشة لائحة مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، واستعراض آليات تطبيق الكارتة المجمعة التي بدأ العمل بها اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وذلك لضمان تنظيم تحصيل الرسوم وتوحيد الإجراءات المرتبطة بها.

 

تنظيم خطوط السير وتيسير حركة النقل

 

وفي سياق متصل، بحث المحافظ عددًا من الموضوعات المتعلقة بآلية تشغيل خطوط السير التبادلية مع المحافظات المجاورة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر لتحقيق الانضباط في حركة النقل وتيسير انتقال المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للركاب والسائقين على حد سواء.

 

تكليفات المحافظ بدراسة شاملة

 

كما ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة للجنة، حيث وجه الدكتور أيمن الشهابي بإعداد دراسة شاملة حول الملفات المطروحة، ووضع إجراءات واضحة للتعامل معها وفقًا للوائح المنظمة لمنظومة المواقف.
 

وأكد المحافظ أن الهدف هو تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة بما يحقق الانضباط ويخدم المواطنين، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن الشفافية وحسن الإدارة.

 

