مناقشة لائحة المواقف وتطبيق الكارتة المجمعة

ترأس الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اجتماع اللجنة العليا للمواقف، الذي انعقد اليوم بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد محمد التل مدير إدارة المرور، والأستاذ أحمد بدران مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلي الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع مناقشة لائحة مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بالمحافظة، واستعراض آليات تطبيق الكارتة المجمعة التي بدأ العمل بها اعتبارا من بداية الشهر الجاري، وذلك لضمان تنظيم تحصيل الرسوم وتوحيد الإجراءات المرتبطة بها.

محافظ دمياط يرأس اجتماع اللجنة العليا للمواقف

تنظيم خطوط السير وتيسير حركة النقل

وفي سياق متصل، بحث المحافظ عددًا من الموضوعات المتعلقة بآلية تشغيل خطوط السير التبادلية مع المحافظات المجاورة، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر لتحقيق الانضباط في حركة النقل وتيسير انتقال المواطنين، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للركاب والسائقين على حد سواء.

تكليفات المحافظ بدراسة شاملة

كما ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة للجنة، حيث وجه الدكتور أيمن الشهابي بإعداد دراسة شاملة حول الملفات المطروحة، ووضع إجراءات واضحة للتعامل معها وفقًا للوائح المنظمة لمنظومة المواقف.



وأكد المحافظ أن الهدف هو تطوير منظومة النقل الجماعي بالمحافظة بما يحقق الانضباط ويخدم المواطنين، مع الالتزام بالضوابط التي تضمن الشفافية وحسن الإدارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.