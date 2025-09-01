محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا مدارس"

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم معرض "اهلا مدارس" بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط والذي تنظمه الغرفة التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد.

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والمهندس مجدي عبد الكريم مدير مديرية التموين الى جانب عدد من القيادات التنفيذية واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية.

مستلزمات مدرسية وسلع أساسية بأسعار تنافسية

ويأتي المعرض في إطار المبادرات المجتمعية الرامية الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين حيث يضم كافة المستلزمات الدراسية من أدوات مكتبية وحقائب وزي مدرسي بالاضافة الى السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

محافظ دمياط يفتتح معرض "اهلا مدارس" لدعم الاسر وتوفير المستلزمات باسعار مخفضة

إشادة المحافظ بجهود الغرفة التجارية

خلال جولته باجنحة المعرض اكد المحافظ اهمية هذه المبادرات التي تساهم في توفير احتياجات الأسر باسعار مناسبة مشيدا بالدور الفاعل للغرفة التجارية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم قطاعا واسعا من أبناء المحافظة.

مشاركة محلية ودعم للمجتمع

من جانبه أوضح محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية ان المعرض يشارك فيه عدد كبير من العارضين والمصنعين المحليين بما يضمن جودة المنتجات المطروحة مؤكدا التزام الغرفة بدعم المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع المباشر على الأهالي.

استمرار المعرض

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر كامل ليتيح الفرصة امام الاسر لاقتناء احتياجاتها المدرسية والسلع الأساسية في أجواء منظمة واسعار مناسبة.

