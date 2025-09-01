الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يفتتح معرض "أهلا مدارس"

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح معرض "اهلا مدارس" لدعم الاسر

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط اليوم معرض "اهلا مدارس" بمنطقة الأعصر بمدينة دمياط والذي تنظمه الغرفة التجارية برئاسة محمد عبد اللطيف فايد.

وشهد الافتتاح حضور الدكتورة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والمهندس مجدي عبد الكريم  مدير مديرية التموين الى جانب عدد من القيادات التنفيذية واعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية.

مستلزمات مدرسية وسلع أساسية بأسعار تنافسية

ويأتي المعرض في إطار المبادرات المجتمعية الرامية الى تخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين حيث يضم كافة المستلزمات الدراسية من أدوات مكتبية وحقائب وزي مدرسي بالاضافة الى السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الخارجية وذلك استعدادا للعام الدراسي الجديد.

 

محافظ دمياط يفتتح معرض
محافظ دمياط يفتتح معرض "اهلا مدارس" لدعم الاسر وتوفير المستلزمات باسعار مخفضة

إشادة المحافظ بجهود الغرفة التجارية

خلال جولته باجنحة المعرض اكد المحافظ اهمية هذه المبادرات التي تساهم في توفير احتياجات الأسر باسعار مناسبة مشيدا بالدور الفاعل للغرفة التجارية في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تخدم قطاعا واسعا من أبناء المحافظة.

مشاركة محلية ودعم للمجتمع

من جانبه أوضح محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية ان المعرض يشارك فيه عدد كبير من العارضين والمصنعين المحليين بما يضمن جودة المنتجات المطروحة مؤكدا التزام الغرفة بدعم المبادرات المجتمعية التي تعود بالنفع المباشر على الأهالي.

استمرار المعرض

ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة شهر كامل ليتيح الفرصة امام الاسر لاقتناء احتياجاتها المدرسية والسلع الأساسية في أجواء منظمة واسعار مناسبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابناء المحافظة اهلا مدارس اسعار مخفضة الاسواق الخارجية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي المستلزمات الدراسية مجلس إدارة الغرفة التجارية مدينة دمياط معرض أهلا مدارس

مواد متعلقة

محافظ دمياط ووزير العمل ومدير منظمة العمل الدولية يرأسون ندوة حول قانون العمل الجديد (صور)

نائب محافظ دمياط تفتتح معرض "مبادرة جديدة" لتسويق منتجات المدارس (صور)

جامعة عين شمس تنظم معرضًا خيريًّا للملابس بأسعار رمزية

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

محافظ القاهرة يفتتح معرض عرض "صنع في دمياط" للأثاث

بتخفيضات 30%، افتتاح ناجح لمعرض أوكازيون دمياط للأثاث بالبحيرة (صور)

بمشاركة 20 عارضًا، افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث في دورته الـ14 بالشرقية (صور)

محافظ دمياط يفتتح معرض نقابة المهندسين للسلع المعمرة (صور)

الأكثر قراءة

العثور على 200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك"

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بوسي الملكة

أبرزها القمة أمام الزمالك، أجندة مباريات الأهلي خلال شهر سبتمبر

مفاجأة في تحقيقات مقتل أطفال ديرمواس، المتهمة اختبرت السم على أحد الأطفال

مع بدء تطبيق القانون اليوم، حالات إنهاء عقد العمل

رحيل ريبيرو يعيد نجم الأهلي للحياة مرة أخرى

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن قرار الحظر الأمريكي لتأشيرات الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع أموال الزكاة في بناء المساجد؟ الإفتاء توضح

الأزهر يوضح ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق سيدنا رسول الله

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads