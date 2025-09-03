الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تشكيل الجهاز الفني المؤقت للأهلي بعد اكتماله

الأهلي
الأهلي

أنضم عادل مصطفى للجهاز الفني المؤقت لقيادة الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سيتولى القيادة خلال المرحلة المقبلة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، خلفت للإسباني خوسيه ريبيرو الذي رحل عن تدريب الفريق مؤخرا.

وبانضمام عادل مصطفى في منصب المدرب العام يكتمل الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس المدير الفني لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة.  

وجاء تشكيل الجهاز الفني المؤقت بالكامل للأهلي على النحو التالي:

مدير للكرة: وليد صلاح الدين

مدير فني: عماد النحاس

مدرب عام: عادل مصطفى

مدرب مساعد: محمد نجيب

مدرب حراس مرمي: أمير عبد الحميد

بجانب استمرار الجهاز الطبي والإداري كما هو.

وكان النادي الأهلي أعلن أمس في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعيين وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

كما أعلن عن تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

يستعد فريق النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

 ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خوسيه ريبيرو الأهلي النادي الأهلي عادل مصطفى عماد النحاس

مواد متعلقة

أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

نهضة بركان يكشف عن موقفه من بيع هداف أمم أفريقيا للمحليين للأهلي

قرار من محمد يوسف يحسم موقف التجديد لثنائي الأهلي

عماد النحاس يعود للأهلي.. ماذا حقق في ولايته الأولى مع الفريق؟

الأهلي يستقر علي تشكيل جهازه الفني المؤقت لحين التعاقد مع الأجنبي

إصابة ويليامز صنداي لاعب غزل المحلة بقطع في الغضروف

قناة الأهلي تكشف عن المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو

الأكثر قراءة

رسالة غامضة، الحضري يدخل على خط الحرب الكلامية بين شوبير والصقر (فيديو)

استجابة لـ فيتو، الداخلية تضبط المتهمين بمحاولة اختطاف رجل وأسرته بزهراء المعادي

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

مأساة طفلة اسمها "ريتاج"، الأم أجبرتها على التسول والعشيق قتلها

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

السيسي يمنح نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى لأسرة الشهيد خالد شوقي (صورة)

بعد سرقة نمر أنوسة كوتة، هل تتورط مدربة الأسود الشهيرة في أزمة قانونية جديدة؟

قرار مفاجئ للأهلي حول استمرار النحاس مديرا فنيا للفريق

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

استقرار نسبي في أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالسوق المصري

محمد أنور: صناعة المكملات الغذائية تسجل صادرات بـ350 مليون دولار في 2024

المزيد

انفوجراف

بعد نهاية الميركاتو الصيفي.. أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم دخول البنك في منام العزباء والمتزوجة

ولد الهدى (الحلقة الحادية عشرة)، فصاحة سيدنا رسول الله "أوتيت جوامع الكلم"

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

المزيد
الجريدة الرسمية
ads