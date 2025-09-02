أول تعليق من وليد صلاح الدين بعد تعيينه مديرا للكرة بالأهلي

عبر وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، عن سعادته البالغة بعودته من جديد للقلعة الحمراء في منصب مدير الكرة، مؤكدا أن قبوله المهمة جاء دون تردد باعتبارها ردا للجميل للنادي الذي صنع اسمه وتاريخه.

أول تعليق من وليد صلاح الدين

وقال صلاح الدين في تصريحات تليفزيونية: “الأهلي له فضل كبير علي وعلى أسرتي، والناس كلها عرفتني من خلاله، وكل الخير اللي وصلت له كان بسببه، لذلك وافقت فورا على المنصب دون أي نقاش، فأنا تحت أمر النادي في أي وقت.”

وأضاف: “دخلت الأهلي وأنا في العاشرة من عمري، وبعد 44 سنة أعود إلى بيتي في منصب كبير، وأعد بأن أبذل كل ما لدي من جهد وخبرة سواء من خلال تجربتي السابقة كمدير كرة بالاتحاد السكندري، أو فترة عملي في لجنة الكرة بالأهلي، وأيضًا من خلال 4 سنوات قضيتها مع نادي زد.”

كما أكد وليد صلاح الدين، أن توليه المنصب كان حلما طال انتظاره، مشيرا إلى أن عودته في هذا التوقيت تحمل دلالات مهمة وتأتي في وقت مناسب اختاره الله.

وواصل: “أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي، كنت أرى نفسي قادرا على تولي هذا المنصب منذ فترة طويلة، لكن ربنا اختار التوقيت الأفضل لوجودي داخل الأهلي.”

وأضاف: “لست قلقا على الإطلاق، فأنا واثق من نفسي، والأهلي يمتلك كل مقومات النجاح، ومع وجود جماهير تدعم وتثق في المنظومة لا داعي لأي قلق.”

وتابع: “الأهلي دائما ما يملك أفضل منظومة إدارية وفنية، ومع تواجد الكابتن عماد النحاس الذي سبق ونجح مع الفريق، وأيضا مع التعاقد مع مدير فني قوي، فلا خوف على الأهلي في المستقبل.

وليد صلاح الدين مديرا للكرة بالنادي الأهلي

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كما أعلن عن تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.