رياضة

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

وليد صلاح الدين
وليد صلاح الدين

أعلن النادي الأهلي في بيان رسمي عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تعيين الكابتن وليد صلاح الدين مديرا للكرة للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، كما أعلن عن  تعيين عماد النحاس قائما بأعمال المدير الفني للفريق.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

