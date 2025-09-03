الأربعاء 03 سبتمبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب تشتعل من جديد (تحديث لحظى)

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، ارتفعت أسعار الذهب من جديد خلال حركة تعاملات اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، بنحو 25 جنيها ليبلغ إجمالى الارتفاعات منذ صباح اليوم حوالي 40 جنيها و ذلك على صعيد جميع الأعيرة بسوق الصاغة.  

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار  المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة. 

 

الذهب 
الذهب، فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5510 جنيهات.  

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4825 جنيها.   

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4130 جنيها.  

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 38580 جنيه.

 

الذهب من أهم الأصول الاستثمارية

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات. 

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية. 

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم في الصاغة

 

 

الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصرية

ويعتبر الذهب من السلع ذات القيمة العالية في السوق المصري، ويشغل مكانة خاصة لدى الأفراد كمصدر للزينة، ووسيلة للادخار، وأداة استثمار آمنة في ظل تقلبات السوق، ومع تزايد التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، اتجه الكثير من المصريين إلى شراء الذهب كملاذ لحفظ القيمة وضمان الاستقرار المالي.  

أنواع الذهب المتداولة في مصر

ينتشر في السوق المصري عدة أنواع من الذهب، أبرزها:
-المشغولات الذهبية: وتصنع عادة من عيار 21 و18، وتستخدم في الزينة والهدايا.
-السبائك الذهبية: وهي ذهب خام، وتعد الخيار المفضل للمستثمرين.
-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم أيضًا في الاستثمار والادخار.

العيارات الشائعة

العُيارات المتاحة تختلف حسب درجة نقاء الذهب، وأكثرها شيوعًا:
-عيار 24: ذهب نقي بنسبة 99.9%، يُستخدم غالبًا في السبائك.
-عيار 21: الأكثر رواجًا في مصر، يستخدم في المشغولات والجنيهات.
-عيار 18: يُفضل في المجوهرات ذات التصاميم الراقية.
-عيار 14: ظهر كخيار اقتصادي يناسب شرائح أوسع من المستهلكين.

سعر الذهب في مصر

يتحدد سعر الذهب في السوق المصري بناءً على عدة عوامل:
-السعر العالمي للأوقية (الأونصة).
-سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
-تكاليف المصنعية التي تختلف من محل لآخر.
-العرض والطلب داخل السوق المحلية.

حركة البيع والشراء على الذهب 

وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات بالفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة.  

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

 

 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب في مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

الاستثمار في الذهب

جدير بالذكر أن الاستثمار في الذهب يعد من أهم الأدوات المالية الآمنة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، كما أن الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر ملاذًا آمنًا وقت الأزمات فى كل أنحاء العالم، وزاد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة لحفظ المدخرات، خصوصًا بعد تقلب أسعار صرف الجنيه وارتفاع الأسعار. 

