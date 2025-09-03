الأربعاء 03 سبتمبر 2025
استعدادات انطلاق تصفيات مسابقة دولة التلاوة بالإسماعيلية بعد قليل (صور)

جانب من الاستعدادات
تشهد محافظة الإسماعيلية، بعد قليل، انطلاق فعاليات تصفيات مسابقة دولة التلاوة، التي تنظمها وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية.   

مكان المسابقة في الإسماعيلية 

وتقام المسابقة بالمسجد الإسماعيلي المعروف بمسجد "المطافي" وذلك بمشاركة خمس محافظات في إقليم القناة وسيناء.  

 

وتستضيف محافظة الإسماعيلية نخبة من القرّاء يتنافسون في أجواء قرآنية مهيبة. 

 

جانب من الاستعدادات لانطلاق المسابقة، فيتو
وكانت قد انطلقت فعاليات تصفيات مسابقة "دولة التلاوة" في منتصف شهر أغسطس الماضي بمشاركة أكثر من 14 ألف متقدم للمسابقة من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله.  


 

حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على اكتشاف المواهب في فنون التلاوة والترتيل، واستدامة الريادة المصرية في تلك الفنون التي جعلت الآذان والعقول والقلوب تهفو إلى مدرسة التلاوة المصرية من كل أنحاء الدنيا.
 

جانب من الاستعدادات لانطلاق المسابقة، فيتو
ومن جانبه أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،  أن المسابقة ليست مجرد اختبار لحسن الحفظ، بل هي منصة لاكتشاف "الجواهر والكنوز" التي أودعها الله في حناجر ذهبية تفيض جمالًا وتبدع في تلاوة القرآن الكريم. 
 

وأضاف: "إننا نريد لهذه المسابقة أن تكون أداة لاكتشاف خامات صوتية جديدة تليق بكتاب الله، وأن نرى نماذج متألقة من أبناء مصر يجمعون بين جمال الصوت وروح الأداء ليكونوا قدوة في ميدان التلاوة وفن خدمة القرآن."  

جانب من الاستعدادات لانطلاق المسابقة، فيتو
وزير الأوقاف: المقامات الصوتية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي علوم خادمة للنص القرآني  

وشدد وزير الأوقاف على أن المقامات الصوتية ليست غاية في ذاتها، وإنما هي علوم خادمة للنص القرآني تساعد القارئ على إبراز المعنى الذي أراده الله عز وجل. 

 

وأوضح أن جمال الصوت إذا اقترن بفهم صحيح للمقامات أضفى على التلاوة أثرًا بالغًا في النفوس، حيث يعبر القارئ بالمقام المناسب عن روح الآية؛ فإذا تلا آيات النعيم أدخل على النفس البهجة والسرور، وإذا تلا آيات الوعيد استشعرت القلوب رهبتها وجلالها.
 

وأشار إلى أن الغرض من المسابقة هو الإسهام في تعزيز مدرسة التلاوة المصرية بأصوات جديدة نادرة ومدهشة، تواصل مسيرة العطاء القرآني، وتعيد للأذهان عظمة الأداء المصري الذي طالما أمتع الدنيا بأصواته الخاشعة العذبة.

