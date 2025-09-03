الأربعاء 03 سبتمبر 2025
توفير 1436 فرصة عمل بالقطاع الخاص في الشرقية

أحمد عبد الهادي
أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية

قال أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية: إن الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية تواصلت مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.

وكيل وزارة العمل بالشرقية يستقبل عددا من ذوي الهمم للاستماع لمطالبهم

التعرف على الوظائف الشاغرة 

وأوضح بأنه تم توفير عدد (1436) وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن  العاشر من رمضان، وبلبيس وههيا وكفر صقر، والصالحية الجديدة، ويمكن الإطلاع على الوظائف من خلال التوجه لمقر مديرية العمل الكائنة خلف مجلس مدينة الزقازيق.

 

المهندس حازم الأشموني

من جهته أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن توفير (1436) فرصة عمل داخل (19) مصنع وشركة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على البطالة وتوفير دخل ثابت لهم.

مديرية العمل بالشرقية تنظم سلسلة ندوات للسلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق

فرص عمل حقيقية 

وأشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل، في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي الهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

