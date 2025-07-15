مديرية العمل بالشرقية تنظم سلسلة ندوات للسلامة والصحة المهنية بجامعة الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية دور مديرية العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية و الحد من الإصابات بكافة القطاعات والتواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته، بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وقامت مديرية العمل بتنظيم ندوات السلامة والصحة المهنية بـ الجهاز الإداري والخدمات المعاونة بقطاع التعليم العالي بـ (١٩) كلية بجامعة الزقازيق، وذلك في إطار مبادرة "سلامتك" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة بوزارة العمل.

وتنفذ مديرية العمل ذلك بـ التنسيق مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق على مدار شهرين متتاليين، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين مديرية العمل بالشرقية وجامعة الزقازيق لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية (بقطاع التعليم العالي).

وأوضح وكيل وزارة العمل أنه بالتزامن مع اعتماد وزارة العمل للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية واستعدادًا " لإطلاق " الاستراتيجية الوطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات بكافة القطاعات.

وتم عقد ندوة بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الأداب جامعة الزقازيق ومدير ومسئول التوعية والإعلام بإدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية وبمشاركة عدد (٤٠) من مسئولي السلامة والصحة المهنية والعاملين الإداريين والخدمات المعاونة بكلية الآداب بجامعة الزقازيق.

وبدأت فعاليات الندوة بمحاضرات علمية بعنواني (عن مفهوم السلامة والصحة المهنية وأهدافها وأنواع المخاطر الموجودة ببيئة العمل وطرق السيطرة عليها)، واختتمت فعاليات افتتاح الندوة على أن يتم استكمال فعاليات المبادرة بالجهاز الإدارى والخدمات المعاونة بقطاع التعليم العالي.

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