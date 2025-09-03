الأربعاء 03 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جزيرة سعود بالشرقية تودع شابين في جنازة مهيبة بعد حادث أتوبيس العمال

حوادث الطرق، فيتو
حوادث الطرق، فيتو

خيمت حالة من الحزن العميق على قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عقب مصرع شابين من أبنائها في حادث انقلاب أتوبيس عمال على الطريق الدائري بجزيرة سعود، أثناء عودتهما من عملهما بمنطقة الاستثمار في بورسعيد.

أسفر عن مصرع وإصابة 35 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

بعد وفاة حالة جديدة، مصدر طبي يكشف الحصيلة النهائية لحادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

وأكد مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، أن حصيلة الحادث ارتفعت إلى حالتي وفاة و32 مصابًا، مشيرًا إلى أن الجثمانين تم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

احد ضحايا الحادث،فيتو
احد ضحايا الحادث،فيتو

خرجوا بحثًا عن لقمة العيش فعادوا محمولين على الأعناق

وأسفر الحادث عن وفاة الشابين أحمد رجب مصيلحي وعبدالسلام عبدالمولي، حيث خيمت حالة من الصدمة والأسى على أسرهم وأهالي القرى الذين وصفوهما بـ"زينة الشباب" الذين خرجوا بحثًا عن لقمة العيش فعادوا محمولين على الأعناق.

 

احد ضحايا الحادث،فيتو
احد ضحايا الحادث،فيتو

تشييع جثماني الضحيتين إلى مثواهما الأخير في جنازة مهيبة

ويستعد الأهالي لتشييع جثماني الضحيتين إلى مثواهما الأخير في جنازة مهيبة، تعكس عمق الحزن الذي يعيشه أبناء القرى، إذ خيم السكون على الشوارع وترددت أصوات الدعوات بالرحمة والمغفرة للشابين، والصبر والسلوان لذويهما. 

أسفر عن مصرع وإصابة 34 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

وأصدرت النيابة العامة بالشرقية عدة قرارات عاجلة في واقعة انقلاب الأتوبيس، تمثلت في التحفظ على قائده وإجراء تحليل مخدرات له، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء الفحص الطبي الشرعي، إضافة إلى تكليف لجنة فنية من المرور والجهات المختصة لفحص المركبة وبيان أسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حادث انقلاب اتوبيس العمال بالشرقية إحصاءات حوادث الطرق في مصر أسباب حوادث الطرق حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البرامج الرياضية

المنافسة تشتعل، مباريات الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم

تراجع التضخم في تركيا إلى 33% خلال أغسطس

تفاصيل لقاء وزير‎ الخارجية مع نائب رئيس فلسطين

الذهب في قمة تاريخية.. أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر بالأسواق.. كيف يؤثر قرار الفيدرالي على المؤشرات.. وهذه توقعات الفترة المقبلة

طيران الاحتلال يقصف موقعا قرب منطقة الإقليمي جنوب غرب خانيونس

مصدر بالزمالك: أزمة سيف الجزيري مع فيريرا تنتهي بهذا الاتفاق

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

الأكثر قراءة

عماد النحاس يحل عقدة ريبيرو للاعبي الأهلي بهذا القرار

الفريق يحتاج إمكاناته الكبيرة، فيريرا يرفض رحيل موهوب الزمالك

برسالة مؤثرة، علاء مبارك يكشف عدم تجاوزه أحزان وفاة ابنه رغم مرور 16 عامًا

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

ضبط تشكيل عصابي بحوزته كبتاجون وترامادول بقيمة 240 مليون جنيه في الشرقية

أخبار مصر: الصين ترعب العالم بالثالوث النووي، خبير يكشف سر دفن سكان قرية في السودان، قصة غدر الأهلي لـ سيد عبد الحفيظ

السيسي: نشهد اليوم مئوية محمدية لا تتكرر إلا بعد مئة سنة

تعزيز التعاون الاقتصادي وتطورات حرب غزة تتصدران مباحثات السيسي وولي عهد البحرين

خدمات

المزيد

بعد الارتفاعات الكبيرة، آخر تطورات سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء بالصاغة

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 3-9-2025

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح حكم رد السلام أثناء تلاوة القرآن

تفسير حلم الخطف في منام العزباء وعلاقته بوجود أشخاص يخططون لإيذائها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 3 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads