جزيرة سعود بالشرقية تودع شابين في جنازة مهيبة بعد حادث أتوبيس العمال

خيمت حالة من الحزن العميق على قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، عقب مصرع شابين من أبنائها في حادث انقلاب أتوبيس عمال على الطريق الدائري بجزيرة سعود، أثناء عودتهما من عملهما بمنطقة الاستثمار في بورسعيد.

بعد وفاة حالة جديدة، مصدر طبي يكشف الحصيلة النهائية لحادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

وأكد مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة بالشرقية، أن حصيلة الحادث ارتفعت إلى حالتي وفاة و32 مصابًا، مشيرًا إلى أن الجثمانين تم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

احد ضحايا الحادث،فيتو

خرجوا بحثًا عن لقمة العيش فعادوا محمولين على الأعناق

وأسفر الحادث عن وفاة الشابين أحمد رجب مصيلحي وعبدالسلام عبدالمولي، حيث خيمت حالة من الصدمة والأسى على أسرهم وأهالي القرى الذين وصفوهما بـ"زينة الشباب" الذين خرجوا بحثًا عن لقمة العيش فعادوا محمولين على الأعناق.

احد ضحايا الحادث،فيتو

تشييع جثماني الضحيتين إلى مثواهما الأخير في جنازة مهيبة

ويستعد الأهالي لتشييع جثماني الضحيتين إلى مثواهما الأخير في جنازة مهيبة، تعكس عمق الحزن الذي يعيشه أبناء القرى، إذ خيم السكون على الشوارع وترددت أصوات الدعوات بالرحمة والمغفرة للشابين، والصبر والسلوان لذويهما.

أسفر عن مصرع وإصابة 34 شخصا، 4 قرارات عاجلة من النيابة بشأن حادث أتوبيس الشرقية

وأصدرت النيابة العامة بالشرقية عدة قرارات عاجلة في واقعة انقلاب الأتوبيس، تمثلت في التحفظ على قائده وإجراء تحليل مخدرات له، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، والتصريح بدفن جثمان المتوفى عقب انتهاء الفحص الطبي الشرعي، إضافة إلى تكليف لجنة فنية من المرور والجهات المختصة لفحص المركبة وبيان أسباب الحادث.

