الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط البرامج الرياضية

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فيتو

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على استثناء الوسائل الإعلامية الناقلة رسميًا لمباراة كرة القدم بين المنتخب المصري ومنتخب إثيوبيا، المزمع إقامتها في العاشرة مساءً يوم 5 سبتمبر الجاري، من العمل بالضوابط التي كان قد سبق إصدارها والخاصة بـ “البرامج الرياضية”.

وقرر المجلس السماح للوسائل الإعلامية الناقلة رسميًا للمباراة بمد البث المباشر حتى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، وكذلك السماح للوسائل الإعلامية الأخرى التي تقدم برامج رياضية بمد البث حتى الساعة الواحدة صباحًا، مع الالتزام بخلاف ذلك من الضوابط التي أقرها المجلس.

وجاءت القرارات بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة عضو المجلس.

