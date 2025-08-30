مياه الشرقية تُنظم زيارة ميدانية لطلائع الكشافة لمحطة مياه الزقازيق  

قال المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية: إنه تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة، وضمن فعاليات الأنشطة الصيفية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنظيم زيارة ميدانية لفريق من طلائع الكشافة الجوية والمرشدات إلى محطة مياه الزقازيق المرشحة والمعامل المركزية لتحاليل مياه الشرب.

شرح مفصل لمراحل تنقية المياة

وأشار إلى أنه تم خلالها عمل شرح مفصل لمراحل تنقية المياه، وتعريف الطلاب والطالبات بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين، وكذلك لغرس ثقافة ترشيد استهلاك المياه لدى النشء.

استعراض الية رفع عينات المياه بكل مرحلة

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية ومراحل إنتاج الشبة والكلور، مرورًا بخزانات المياه العكرة ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة وصولًا لمرحلة إضافة الكلور النهائي ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة

المهندس حازم الأشمونى

بدوره أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية التعاون والتنسيق بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الزيارات الميدانية لطلاب المدارس لمحطات مياه الشرب لتعريفهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة، وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث.

