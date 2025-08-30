ندوة عن السلامة والصحة المهنية بتجارة الزقازيق

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية، برئاسة المهندس أحمد عبدالهادي، وكيل وزارة العمل، ندوة بمقر كلية التجارة بجامعة الزقازيق، عن السلامة والصحة المهنية، بحضور الدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب والمشرف على كلية التجارة جامعة الزقازيق.

وكيل كلية التجارة لشئون المجتمع وخدمة البيئة

كما حضر الندوة مها محمد البنوي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة الزقازيق، والكيميائية رحاب عبدالحميد، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بالشرقية، والكيميائي السيد عبدالخالق، مفتش أول بإدارة السلامة بمديرية العمل بالشرقية.

اعتماد وزارة العمل للملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية

يأتي تنظيم الندوة بالتزامن مع إعتماد وزارة العمل للملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، استعدادا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات بكافة القطاعات.

أعضاء هيئة التدريس

وشارك في الندوة 30من ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومسئولي السلامة والصحة المهنية وممثلي الأقسام العلمية ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية، وعدد من أعضاء الخدمات المعاونة.

مبادرة سلامتك تهمنا

يذكر أن الندوة تأتي ضمن فعاليات سلسلة ندوات السلامة والصحة المهنية، وفي إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة بوزارة العمل بكافة أنحاء مصر، والتي تنفذها مديرية العمل بالشرقية بالتنسيق مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق.

