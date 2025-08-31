الأحد 31 أغسطس 2025
الأب الذي خذل أبوته، السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الاعتداء على طفلين بالشرقية

جنايات الزقازيق،فيتو
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، اليوم الأحد، بمعاقبة أب بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد إدانته بالاعتداء على طفليه والتسبب في إصابة أحدهما بعاهة مستديمة.

جنايات الزقازيق تبدأ محاكمة أب عذب طفليه واستغلهما في التسول بالشرقية

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وترجع أحداث القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما قررت النيابة العامة بمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، برئاسة المستشار عمر أبو زهرة، إحالة المتهم "ع.ر.إ" (33 عامًا – عامل، مقيم بدائرة المركز) إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالاتجار في البشر، بعد أن أجبر نجليه "أميرة" و"أمير" (12 عامًا) على التسول برفقته، مستخدمًا القوة والتهديد والتعذيب البدني.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة 

كشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على طفلته "أميرة" بضربات متكررة في قدمها اليسرى مستخدمًا أداة "حديدة"، ما أدى إلى إصابتها بغرغرينا ثم بتر قدمها اليسرى بنسبة عجز وصلت إلى 35%، فيما تعدى على شقيقها "أمير" محدثًا به إصابات أعجزته عن ممارسة أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يومًا.

تقرير الطب الشرعي: المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة

كما أكد تقرير الطب الشرعي أن الضرب المتكرر هو السبب في تدهور حالة الطفلة حتى وصلت إلى بتر قدمها.

بينما أثبت تقرير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة، وقادر على التمييز بين الصواب والخطأ، مما يجعله مسئولًا جنائيًا عن أفعاله.

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد ألقت القبض على المتهم تنفيذا لإذن النيابة العامة، وأحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات، التي تواصل اليوم نظر القضية لسماع المرافعة والنطق بالحكم.

