الإعدام لمتهم قتل والدته في الصالحية الجديدة بالشرقية

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق شاب متهم بقتل والدته والتخلص منها حرقًا بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الديار المصرية بالموافقة على إعدامه.

جريمة مأساوية تهز الرأي العام الشرقاوي

وتعود أحداث القضية رقم 118 لسنة 2025 جنايات قسم الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 327 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "محمد ع.ع"، 27 عامًا، مقيم بمركز فاقوس، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل والدته المجني عليها "هانم السيد" عمدًا مع سبق الإصرار.

أوراق القضية تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وكشفت أوراق القضية أن المتهم استل قطعة حديدية واعتدى بها على رأس والدته بضربتين حتى فقدت وعيها، ثم سكب عليها النيران وأشعل ملابسها وجسدها قاصدًا إزهاق روحها، وذلك أثناء إحرازه لمخدر الحشيش بقصد التعاطي، وفق ما ورد في التحقيقات.

أسرة المجني عليها

وعبّرت أسرة المجني عليها بالشرقية عن حزنها البالغ لفقدان الأم على يد نجلها، واعتبروا الواقعة فاجعة إنسانية ضربت العائلة بأكملها، بعدما خسروا في لحظة واحدة "الأم والابن معًا".

