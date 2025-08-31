الأحد 31 أغسطس 2025
حوادث

يوسف ذبح أباه وحاول الانتحار، مأساة في الزقازيق.. عندما تحولت صرخة الأب إلى صمت أبدي!

يوسف ذبح أباه وحاول
يوسف ذبح أباه وحاول الانتحار

في زقاق ضيق من أزقة كفر أبو الريش بالزقازيق، حيث لا يزال صوت آذان مسجد أبو الريش يتردد في الأجواء، اندلعت مشاجرة لم تكن عادية، بين أب وابنه، بل كانت النهاية المأساوية لحكاية من الصراع الخفي.

الأب سعيد م، ٦٠ سنة، يرى في ابنه يوسف امتدادًا له، وحلمًا لم يكتمل. لكن يوسف، الذي بلغ ١٨ سنة، كان يرى في أبيه قيدًا يحاصره، وحاجزًا يمنعه من التحليق. كانت حياتهما سلسلة من المشادات، تتصاعد حدتها مع كل كلمة وكل نظرة، وكأنها تراكم للبارود الذي ينتظر شرارة الانفجار.


في تلك الليلة، كانت الشرارة هي مجرد كلمة عابرة، ولكنها أشعلت غضبًا مكبوتًا. تطورت المشادة إلى عراك عنيف، وتلاشت كل الأصوات إلا صوت الغضب المجنون. فجأة، استل يوسف سلاحًا أبيض، لم يكن يفكر حينها في شيء سوى أن يضع حدًا لكل شيء، للألم، للقيد، ولكل هذا الصراع الذي أرهقه. 

 

كانت لحظة خاطفة، لكنها كانت كافية ليغوص السلاح في جسد والده، ويتحول صوت الصراخ إلى صمت أبدي.
 

لم تكن تلك النهاية. فبعد أن رأى يوسف ما فعله، انهار كل شيء بداخله. لم يعد هناك غضب، بل ندم لا حدود له. نظر إلى أبيه الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، وكأن الحياة بأكملها تنهار أمامه. في لحظة من اليأس المطلق، أمسك بنفس السلاح، وغرسها في عنقه في محاولة يائسة لوضع حد لحياته، كما فعل مع حياة والده.


هرع الجيران على أصوات الاستغاثة. شاهدوا مشهدًا مأساويًا: أب غارق في دمائه، وابن على وشك اللحاق به. لم يتمكن أحد من فهم ما حدث، ولا لماذا. فقط شهاداتهم كانت امام اللواء عمرو  روؤف مدير أمن الشرقية  كانت تصف صراخًا ثم صمتًا، ثم محاولة انتحار.
 

وصلت سيارات الإسعاف، ونقلت الجثة والمصاب إلى مستشفى الأحرار التعليمي. الأب فارق الحياة، وابنه ينازع من أجل البقاء، تحت رعاية الأطباء وحراسة الشرطة.

اللواء محمد عادل مدير  مباحث الشرقية يحاول الآن فك لغز  القضية، مع النيابة العامة،  فجثة سعيد مدبولي ستخضع للتشريح، ويوسف، إن كتب له النجاة، سيواجه مصيرًا مجهولًا، وحملًا لا يمحوه الزمن: "أنا قاتل أبي".

