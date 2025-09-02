مصرع طفل غرقا في ترعة سمنود بالغربية

شهدت مدينة سمنود بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا إثر غرق طفل يبلغ من العمر 5 سنوات داخل ترعة الخارجة بدائرة المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية قد تلقت إخطارا من مستشفى سمنود المركزي باستقبال طفل يدعى “يامن.م. ال” مقيم بمنطقة الخارجة جثة هامدة عقب انتشاله من مياه الترعة.

وجرى إيداع الجثمان داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث سباق "موتوسيكلات" بطريق “بسيون- طنطا”

وشهد الطريق الدائري بمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم حادثًا مروعًا إثر تسابق عدد من الدراجات النارية "الموتوسيكلات" ما أسفر عن وفاة شاب في العقد الثاني من عمره وإصابة 2 آخرين بإصابات بالغة.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري نتيجة السرعة الزائدة والتسابق بين الموتوسيكلات.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل جثة الشاب المتوفى إلى مشرحة المستشفى المركزي والمصابين الإثنين إلى قسم الطوارئ لتلقي الإسعافات اللازمة وسط حالة من الحزن بين الأهالي.

