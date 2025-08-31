الأحد 31 أغسطس 2025
محافظات

جامعة طنطا تقرر صرف مكافأة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

جامعة طنطا, فيتو
جامعة طنطا, فيتو

قرر مجلس جامعة طنطا المنعقد اليوم برئاسة الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة في جلسته الدورية لشهر أغسطس 2025 صرف مكافأة بقيمة 3000 لأعضاء هيئة التدريس و2000 جنيه للهيئة المعاونة و2000 جنيه لجميع العاملين بالجامعة وأفراد الأمن والمنتدبين وهيئة التمريض بالمستشفيات الجامعية الذين على رأس العمل وكذلك صرف مكافأة تعادل أجر 15 أيام بحد أقصى "1000" جنيه للعمالة غير المنتظمة "أجر مقابل عمل".

أوضح رئيس جامعة طنطا أن هذه المكافأة تأتي تقديرًا لجهود جميع العاملين بالجامعة وتفانيهم في أداء واجباتهم في الانتهاء من الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026 وأضاف رئيس الجامعة حرص الجامعة الدائم على دعم جميع العاملين مؤكدا أن تقدير جهود فرق العمل يعزز من الانتماء ويرفع من الروح المعنوية مما ينعكس إيجابًا على جودة العمل.


كما وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته المنعقدة اليوم أيضا على زيادة الأجر اليومي للعاملين المؤقتين بالجامعة وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة من العاملين بالجامعة وتقديرًا لجهودهم المبذولة في دعم سير العمل.

أوضح الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا أن هذا القرار يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم لجميع منسوبيها ويأتي تقديرا للدور الهام الذي تقوم به العمالة المؤقتة في مختلف قطاعات الجامعة.

