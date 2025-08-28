الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اللقطات الأولى لحريق مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (فيديو)

اللحظات الأولى لحريق
اللحظات الأولى لحريق التهم مخزن كاوتش بميت الحارون، فيتو

رصدت عدسة "فيتو" اللحظات الأولي لحريق التهم مخزن كاوتش بقرية كفر ميت الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية مقام على مساحة 1000 متر.

حريق هائل يلتهم مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (صور)

كانوا راجعين من فرح، إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق (طنطا – السنطة)

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى جانب سيارات الإسعاف كما جرى إخطار مسؤولي الكهرباء والغاز ورئيس مركز ومدينة زفتى لمتابعة الموقف ميدانيًّا.

وتواصل قوات الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والمباني المجاورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

حريق هائل يلتهم مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (صور)

جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، محافظ الغربية يتفقد لجان التصويت بطنطا (صور)

كانوا راجعين من فرح، إصابة 9 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بطريق (طنطا – السنطة)

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق "طنطا – المحلة"

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

طبيب "تكميم المعدة" للطفلة "روان" يكشف أسباب إجراء العملية وسر نشر الفيديو

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

صور أقمار صناعية عبرية تظهر 80 % من مدينة غزة مدمر

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads