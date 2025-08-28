اللقطات الأولى لحريق مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (فيديو)

رصدت عدسة "فيتو" اللحظات الأولي لحريق التهم مخزن كاوتش بقرية كفر ميت الحارون التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية مقام على مساحة 1000 متر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى جانب سيارات الإسعاف كما جرى إخطار مسؤولي الكهرباء والغاز ورئيس مركز ومدينة زفتى لمتابعة الموقف ميدانيًّا.

وتواصل قوات الإطفاء جهودها للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل والمباني المجاورة.

