محافظ الغربية يسلم عقود 120 وحدة سكنية جديدة لأهالي المحلة

سلّم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية العقود الخاصة بالوحدات السكنية الجديدة لعدد 120 أسرة من أهالي منطقة أبو شاهين بمدينة المحلة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة البناء بشكل كامل، وتجهيز العمارات بالمرافق والخدمات الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي جعلت من توفير السكن الآمن واللائق حقًا أصيلًا لكل مواطن.

وعبّر الأهالي عن خالص شكرهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على ما قدمه من دعم ورعاية غير مسبوقة لتحسين حياتهم، مؤكدين أن ما تحقق لهم اليوم يجسد الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب أولوياتها.

كما وجّهوا شكرهم لمحافظ الغربية لحرصه على متابعة المشروع ميدانيًا، وتذليل كافة العقبات حتى اكتمل تنفيذه في صورته النهائية.

وأوضح محافظ الغربية أن مشروع أبو شاهين شمل تطوير خمس عمارات سكنية حيث تم رفع كفاءة ثلاث عمارات بالكامل، وإعادة بناء العمارتين رقمي 23 و24 من جديد، بما وفّر وحدات سكنية عصرية تستوعب 120 أسرة كانت تعيش في أوضاع غير آمنة لا تليق بالمواطن المصري.

وأضاف أن العمارات الجديدة مزوّدة بكافة المرافق والخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بما يضمن حياة مستقرة وكريمة للأهالي.

وأكد محافظ الغربية أن ما جرى في أبو شاهين ليس مجرد مشروع تطوير عمراني، بل هو عهد التزمت به الدولة وأوفت به كاملًا، موضحًا أن ما تحقق اليوم يعكس الإرادة السياسية الصلبة التي لا تعرف المستحيل، ويجسد رؤية الجمهورية الجديدة التي تعيد الحق للمواطن وتمنحه حياة كريمة.

واختتم اللواء أشرف الجندي تصريحاته بتقديم الشكر إلى جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية التي شاركت في تنفيذ المشروع، مشددًا على أن هذا الإنجاز الكبير هو ثمرة عمل جماعي وتنسيق متكامل، ومؤكدًا أن محافظة الغربية ستواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات حضارية حديثة تليق بأبناء عروس الدلتا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.