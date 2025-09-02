منتخب الشباب مواليد 2005 يواصل استعداداته للمونديال قبل السفر إلى تشيلي (صور)

منتخب الشباب، يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، تدريباته على ملعب مركز المنتخبات الوطنية، على هامش معسكره التدريبي، الذي انطلق أمس الإثنين، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

وأدى منتخب الشباب تحت 20، مرانا قويا اليوم الثلاثاء، تحت قيادة مديره الفني أسامة نبيه، تضمن تدريبات بدنية لتقوية العضلات ورفع معدل اللياقة.

3 وديات لمنتخب الشباب قبل السفر إلى تشيلي

معسكر منتخب الشباب بمشروع الهدف، من المقرر أن يتخلله 3 مباريات ودية مع الجبلين السعودي غدا الأربعاء والشرطة العراقي يوم السبت القادم والثالثة يوم 9 سبتمبر الجاري فى ختام المعسكر.

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

ويضم جهاز منتخب مصر للشباب كلا من: حماده أنور مدير المنتخب وأسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام ومحمد عمر النور المدرب وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي ود.احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي ود.محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وعباس حسانين واحمد ممدوح للتدليك وزياد الشعراوي محلل أداء واحمد سامي منسق أمني وعلاء سعيد مدير المهمات.

