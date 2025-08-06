منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه بترول أسيوط وديا اليوم

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني، اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام الفريق الأول بنادي بترول أسيوط، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

يسعى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباريات الودية التي يخوضها الفريق أمام أندية الدوري المصري بمختلف درجاته، حيث يقوم بتحفيظ اللاعبين طرق اللعب المختلفة، التي ينوي تطبيقها في مباريات الفريق الرسمية في مونديال الشباب، فضلا عن أن هذه المباريات تزيد من حالة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

فريق بترول أسيوط، فيتو

موعد مباراة منتخب الشباب أمام بترول أسيوط

تنطلق مباراة منتخب الشباب أمام بترول أسيوط في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، وتقام على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام المغرب

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا على دعوة تلقاها من نظيره المغربي بشأن أداء منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة بقيادة أسامة نبيه، مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب المغربي فى الفترة من ١١ إلى ١٦ أغسطس الجاري بالمغرب فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.

موعد مباراتي منتخب الشباب أمام المغرب

واتفق الجانبان في الاتحادين المصري والمغربي لكرة القدم، على موعد مباراتي شباب مصر والمغرب، حيث تقام المباراة الأولى يوم 13 أغسطس الجاري، فيما تقام المباراة الثانية يوم 15 من الشهر نفسه.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب أنه جار الترتيب والتجهيز لإنهاء كافة إجراءات السفر مشيرًا إلى أن موعد المباراتين سيكون يومي ١٣ و١٥ أغسطس بمدينة الدار البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.