الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب الشباب مواليد 2005 يواجه بترول أسيوط وديا اليوم

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة مديره الفني، اليوم الأربعاء مباراة ودية أمام الفريق الأول بنادي بترول أسيوط، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، التي تستضيفها تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

يسعى أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباريات الودية التي يخوضها الفريق أمام أندية الدوري المصري بمختلف درجاته، حيث يقوم بتحفيظ اللاعبين طرق اللعب المختلفة، التي ينوي تطبيقها في مباريات الفريق الرسمية في مونديال الشباب، فضلا عن أن هذه المباريات تزيد من حالة الانسجام والتفاهم بين اللاعبين.

فريق بترول أسيوط، فيتو
فريق بترول أسيوط، فيتو

موعد مباراة منتخب الشباب أمام بترول أسيوط

تنطلق مباراة منتخب الشباب أمام بترول أسيوط في تمام السادسة مساء اليوم الأربعاء، وتقام على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر.

 

منتخب مصر يخوض وديتين أمام المغرب

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للفيفا على دعوة تلقاها من نظيره المغربي بشأن أداء منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة بقيادة أسامة نبيه، مباراتين وديتين مع نظيره المنتخب المغربي فى الفترة من ١١ إلى ١٦ أغسطس الجاري بالمغرب فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم فى تشيلي من ٢٧ سبتمبر إلى ١٩ أكتوبر القادمين.

 

موعد مباراتي منتخب الشباب أمام المغرب

واتفق الجانبان في الاتحادين المصري والمغربي لكرة القدم، على موعد مباراتي شباب مصر والمغرب، حيث تقام المباراة الأولى يوم 13 أغسطس الجاري، فيما تقام المباراة الثانية يوم 15 من الشهر نفسه.

وقال حمادة أنور المدير الإداري للمنتخب أنه جار الترتيب والتجهيز لإنهاء كافة إجراءات السفر مشيرًا إلى أن موعد المباراتين سيكون يومي ١٣ و١٥ أغسطس بمدينة الدار البيضاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب الشباب منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بترول أسيوط كاس العالم للشباب أسامة نبيه مونديال الشباب موعد مباراة منتخب الشباب أمام بترول أسيوط المنتخب المغربي

مواد متعلقة

موعد مباراتي منتخب الشباب أمام المغرب استعدادا للمونديال

منتخب الشباب يصطحب 24 لاعبا في رحلته إلى المغرب

11 أغسطس، منتخب الشباب يطير إلى الدار البيضاء لمواجهة المغرب وديا

بهدف جراديشار، الأهلي يفوز على منتخب الشباب وديا (صور)

الأكثر قراءة

مصدر أمني يكشف حقيقة ظهور ضابطي شرطة بفيديو إباحي

سعر الفاكهة اليوم الأربعاء، ارتفاع البرقوق المستورد 20 جنيها والبطيخ يواصل التحدي

الهيئة الوطنية تكشف أبرز المحافظات التي شهدت إقبالا بانتخابات مجلس الشيوخ

تعرف على مدة العمل بقيمة 250 جنيها لوحدات الإيجار القديم

حتى لا يكون مصيرك الشارع، 3 التزامات على المستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

فضله على ابنه، ترامب يختار خليفته لترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة 2028

شروط الحصول على شقة بديلة لمتضرري قانون الإيجار القديم ومن لهم الأولوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق المحلية

سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 6 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 6 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads