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رياضة

أسامة نبيه: مواجهة الأهلي مفيدة لمنتخب الشباب رغم الخسارة

أسامة نبيه المدير
أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب، فيتو

خسر منتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم، بهدف خلال لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى.

أحرز الهدف جراديشار فى الدقيقة السابعة، وذلك ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة فى كأس العالم بتشيلي من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر والذى يشارك فيه أحفاد الفراعنة ضمن مجموعة تضم: تشيلي واليابان ونيوزيلندا بينما يستعد الأهلى لانطلاقة الدوري.

تجربة مفيدة أمام فريق كبير

وقال الكابتن أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب: تجربة كبيرة ومفيدة ورائعة أمام فريق كبير ومنظم، مضيفا أنه رغم الخسارة من الأهلي إلا أن التجربة فى مجملها أضافت لنا الكثير خاصة أنها أمام نجوم الأهلى، وأكدت التجربة أننا نمتلك جيلا واعدا من الشباب المتميز. 

مباراة الأهلي أمام منتخب الشباب، فيتو
مباراة الأهلي أمام منتخب الشباب، فيتو

تشكيل منتخب الشباب أمام الأهلي

وبدأ منتخب الشباب المباراة بتشكيل ضم: احمد وهب فى حراسة المرمى ومحمد إبراهيم وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي فى خط الدفاع وسيف سفاجا واحمد كاباكا ومحمد السيد فى خط الوسط ومحمد عبد الله وحامد عبد الله تحت رأس الحربة محمد هيثم، بينما لعب الأهلى بتشكيل ضم: مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وعمر كمال والعش وياسر إبراهيم ومحمد شكري وإبراهيم كاظم وديات ومجدى أفشة وطاهر محمد وبن شرقي وجراديشار.      

وشارك فى الشوط الثاني من منتخب الشباب أدهم كريم وعمر معوض وعمر خضر وعلي إيهاب ومعتز محمد ونائل.

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