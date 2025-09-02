مصرع طفل التهمته ماكينة دراس الذرة بالغربية

شهدت قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه إثر سقوطه في ماكينة دراس الذرة أثناء عمله بجوارها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سمنود، وبالتحري تبين أن الطفل كان يساعد والده في أعمال الدراس حينما التف جزء من ملابسه في سير الماكينة ليفقد توازنه ويبتلعه الموت الحديدي في لحظات.



وعلى الرغم من محاولة الأهالي إنقاذه ونقله سريعًا إلى المستشفى إلا أن الإصابات البالغة أودت بحياته على الفور.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.