الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع طفل التهمته ماكينة دراس الذرة بالغربية

ماكينة دراس الذرة
ماكينة دراس الذرة تلتهم طفلًا بالغربية

شهدت قرية ميت هاشم التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية حادثًا مأساويًا بعدما لقي طفل يبلغ من العمر 12 عامًا مصرعه إثر سقوطه في ماكينة دراس الذرة أثناء عمله بجوارها.

محافظ الغربية يسلم عقود 120 وحدة سكنية جديدة لأهالي المحلة

جامعة طنطا تقرر صرف مكافأة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغا من الأهالي بالواقعة.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة سمنود، وبالتحري تبين أن الطفل كان يساعد والده في أعمال الدراس حينما التف جزء من ملابسه في سير الماكينة ليفقد توازنه ويبتلعه الموت الحديدي في لحظات.
 

وعلى الرغم من محاولة الأهالي إنقاذه ونقله سريعًا إلى المستشفى إلا أن الإصابات البالغة أودت بحياته على الفور.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

محافظ الغربية يسلم عقود 120 وحدة سكنية جديدة لأهالي المحلة

جامعة طنطا تقرر صرف مكافأة للعاملين وأعضاء هيئة التدريس

أخبار الحوادث اليوم: وفاة مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب.. نيابة طنطا تتلقى بلاغًا للتحقيق باتهامات سرقة أعضاء إبراهيم شيكا.. تأييد منع شاكر محظور من التصرف في أمواله

مصرع شاب في مشاجرة دامية بسبب خلافات سابقة بقرية الدلجمون بالغربية

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير الصحة على وفاة الإعلامية هبة الأباصيري (فيديو)

الأهلي يعلن تعيين النحاس قائما بأعمال المدير الفني ووليد صلاح الدين مديرًا للكرة

الأمن يفحص 4 مقاطع فيديو لـ لص أجنبي احترف سرقة السيارات بطريقة مبتكرة

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني بالرقم القومي

ضبط صانع محتوى بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

حقيقة قيام سائحة بوضع مادة زيتية على جدران مقبرة بتاح شبسس بأبو صير

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز إخفاء عيوب الخاطب عند السؤال عنه؟ الإفتاء ترد

حكم ارتداء الرجال للسلسلة الفضة وربط الشعر على هيئة ضفائر

أمين الفتوى: الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مشروع شرعًا (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads