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مصرع شاب في مشاجرة دامية بسبب خلافات سابقة بقرية الدلجمون بالغربية

مصرع شاب في مشاجرة
مصرع شاب في مشاجرة دامية بسبب خلافات سابقة بقرية الدلجمون

شهدت قرية الدلجمون التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، واقعة مؤسفة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بعدة طعنات نافذة ومتفرقة، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين أربعة أشخاص على خلفية خلافات سابقة.

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وتعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب يُدعى "منصور. ال. ت"، يبلغ من العمر 24 عامًا، متأثرًا بإصابته بعدة طعنات في مناطق متفرقة من جسده، أبرزها الكتف والذراع.

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه وكل من "سامي ع." ونجليه "عبد المنعم" و"سمير"، بالإضافة إلى شخص رابع يُدعى "رضا"، تطورت إلى مشاجرة حادة قام خلالها المتهمون بطعن المجني عليه عدة مرات، مما أسفر عن وفاته في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفها، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة.

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