القضاء الفرنسي يصدر 7 مذكرات توقيف بحق بشار الأسد بتهمة تفجير مركز صحفي

أصدر جهات القضاء الفرنسي 7 مذكرات توقيف، خلال الشهر الماضى، بحق مسؤولين كبار بالنظام السوري السابق، من بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، بتهمة تفجير مركز صحفي في حمص عام 2012، الأمر الذي أدى إلى مقتل صحافيين اثنين، بحسب ما أفاد محامو الأطراف المدنية، اليوم الثلاثاء.

تفجير المركز الصحفي فى حمص السورية

تعرض المركز الصحفي فى حمص الذي كان داخله عدد من الصحفيين لإطلاق النار فقرروا مغادرته في 22 فبراير 2012،، وقد قُتل بقذيفة هاون أول اثنين منهم بعد عبورهما الباب، وهما الصحافية الأمريكية ماري كولفين (56 عاما) من صحيفة "صنداي تايمز"، والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك (28 عاما)، وفق فرانس برس.

وجُرح في الداخل كل من المراسلة الفرنسية إديت بوفييه، والمصور البريطاني بول كونروي، ومترجمهما السوري وائل العمر.

اتهامات لنظام بشار الأسد باستهداف الصحفيين الأجانب

من جانبها قالت محامية الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومقره باريس كليمنس بيكتارت، ووالدا أوشليك: إن إصدار مذكرات التوقيف الـ7 خطوة حاسمة تمهِّد الطريق لإجراء محاكمة في فرنسا، على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد. وأضاف، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، أن الصحافيّين دخلا سرًا المدينة المُحاصَرة «لتوثيق الجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد وكانا ضمن ضحايا قصف مستهدف.

فيما قال المحامي ومدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، مازن درويش، إن التحقيق أثبت بوضوح أن الهجوم على المركز الصحافي غير الرسمي جاء في إطار نية النظام السوري الصريحة لاستهداف الصحفيين الأجانب؛ بهدف الحد من التغطية الإعلامية لجرائمه، وإجبارهم على مغادرة المدينة والبلاد.

