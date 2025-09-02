الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يطالب وزراءه بالصمت بشأن خطط ضم الضفة الغربية خوفا من ترامب

ترامب ونتنياهو، فيتو
ترامب ونتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوعز إلى أعضاء حكومته بضرورة الامتناع عن الإدلاء بأي تصريحات علنية تتعلق بخطط ضم الضفة الغربية.

السبب وراء توجيه نتنياهو

نتنياهو يخشى من رد فعل سلبي محتمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحظى بعلاقات معقدة مع تل أبيب رغم دعمه الواسع لإسرائيل

الصمت الرسمي يهدف إلى تفادي أي توتر سياسي قد يؤثر على التنسيق بين الطرفين.

حسابات دقيقة داخل إسرائيل والدعم الأمريكي 

الخطوة تعكس حساسية ملف الضم في ظل التطورات الإقليمية والدولية، كما تكشف عن حسابات دقيقة داخل إسرائيل مرتبطة بالدعم الأمريكي. ويرى مراقبون أن هذا القرار قد يكون مؤشرًا على تجميد مؤقت لخطط الضم بانتظار وضوح الموقف الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن إسرائيل كانت تملك قبل نحو 15 عامًا أقوى جماعة ضغط في واشنطن، وكانت لها هيمنة واضحة على الكونجرس، لكنها اليوم فقدت جزءًا كبيرًا من ذلك النفوذ، ولا سيما داخل المؤسسة التشريعية.

وأضاف ترامب في مقابلة مع موقع "دايلي كولر"، أن إسرائيل قد تنجح عسكريًا وتربح الحرب، لكنها تخسر الكثير على صعيد العلاقات العامة، وهو ما ينعكس سلبًا عليها.

وأشار ترامب إلى أن استمرار الحرب في قطاع غزة يضر بإسرائيل، وأنها في نهاية المطاف ستُضطر إلى إنهائها، مؤكدًا أنه "لم يفعل أحد لإسرائيل أكثر مما فعلته أنا، بما في ذلك العمليات الأخيرة ضد إيران".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نتنياهو ترامب الضفة الغربية رئيس وزراء الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب إسرائيل

مواد متعلقة

عائلات أسرى الاحتلال لـ ترامب: 80 % من الإسرائيليين يريدون صفقة وأنت القادر على إنجازها

ترامب: إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونجرس وحرب غزة تضر بصورتها

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يرفض التصويت على قرار ضد صفقة تبادل جزئية

مسئولين أمريكيين لـ حكومة الاحتلال: السيادة في الضفة الغربية قرار إسرائيلي

الأكثر قراءة

الكهرباء تعتمد الأسعار الجديدة لشرائح الاستهلاك، تعرف علي موعد التطبيق النهائي

بيان رسمي من الصحة بعد اتهامات لـ مستشفي الهرم بالتسبب في وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

مشهد صادم، لص يحطم زجاج سيارة ويسرق منها مبلغا كبيرا ونشطاء يحذرون منه (فيديو)

أسعار هواتف المحمول بسعر 8 آلاف جنيه فأقل في السوق المصرية

نهضة بركان يكشف عن موقفه من بيع هداف أمم أفريقيا للمحليين للأهلي

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

قرار صادم من المسلماني يثير غضب قيادات ماسبيرو

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

المزيد

انفوجراف

أقوى 10 مباريات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في مقاول يأخذ نسبة من أجر العمال ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ الإفتاء تحسم الجدل

أيهما أفضل: القيام بعمرة التطوع أم الإنفاق على الفقراء والمحتاجين؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads